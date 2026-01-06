Рейтинг@Mail.ru
Кушнер рассказал, на чем основывается Трамп при работе над гарантиями Киеву
22:24 06.01.2026 (обновлено: 22:37 06.01.2026)
Кушнер рассказал, на чем основывается Трамп при работе над гарантиями Киеву
киев
украина
мирный план сша по украине
в мире
дональд трамп
владимир путин
джаред кушнер
киев
украина
киев, украина, мирный план сша по украине, в мире, дональд трамп, владимир путин, джаред кушнер
Киев, Украина, Мирный план США по Украине, В мире, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джаред Кушнер
Кушнер: Трамп основывается на беседах с Путиным в работе над гарантиями Киеву

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДжаред Кушнер
Джаред Кушнер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Подход президента США Дональда Трампа в вопросе работы будущих гарантий безопасности Украине основывается на обсуждениях с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил зять американского лидера Джаред Кушнер.
"Одна из причин, по которой президент Дональд Трамп чувствует себя уверенно в отношении того, в каком направлении развиваются гарантии безопасности, заключается в том, что, исходя из его оценок и разговоров с президентом Владимиром Путиным, заключение правильного соглашения означало бы сделку, при которой обе стороны стремятся к деэскалации, и существует реальный механизм мониторинга", - сказал Кушнер на пресс-конференции так называемой "коалиции желающих" в Париже.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Уиткофф назвал протоколы безопасности по Украине "сильнейшими из возможных"
КиевУкраинаМирный план США по УкраинеВ миреДональд ТрампВладимир ПутинДжаред Кушнер
 
 
