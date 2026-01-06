https://ria.ru/20260106/garantii-2066668633.html
Кушнер рассказал, на чем основывается Трамп при работе над гарантиями Киеву
06.01.2026
Кушнер рассказал, на чем основывается Трамп при работе над гарантиями Киеву
Подход президента США Дональда Трампа в вопросе работы будущих гарантий безопасности Украине основывается на обсуждениях с президентом РФ Владимиром Путиным,... РИА Новости, 06.01.2026
Кушнер рассказал, на чем основывается Трамп при работе над гарантиями Киеву
Кушнер: Трамп основывается на беседах с Путиным в работе над гарантиями Киеву