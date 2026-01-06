Рейтинг@Mail.ru
На Филиппинах повысили уровень опасности вулкана Майон
13:15 06.01.2026 (обновлено: 13:35 06.01.2026)
На Филиппинах повысили уровень опасности вулкана Майон
На Филиппинах повысили уровень опасности вулкана Майон - РИА Новости, 06.01.2026
На Филиппинах повысили уровень опасности вулкана Майон
Национальный институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs) во вторник повысил уровень опасности вулкана Майон со второго до третьего из-за начала... РИА Новости, 06.01.2026
в мире, филиппины
В мире, Филиппины
На Филиппинах повысили уровень опасности вулкана Майон

На Филиппинах повысили уровень опасности вулкана Майон до третьего

© AP Photo / Bullit MarquezИзвержение вулкана Майон на Филиппинах
Извержение вулкана Майон на Филиппинах - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Bullit Marquez
Извержение вулкана Майон на Филиппинах. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Национальный институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs) во вторник повысил уровень опасности вулкана Майон со второго до третьего из-за начала обрушения лавового купола, взрыв может произойти в ближайшие дни или недели, сообщил филиппинский портал ABS-CBN со ссылкой на Phivolcs.
Phivolcs 1 января повысил уровень опасности вулкана Майон до второго. В связи с этим Управление гражданской авиации Филиппин ограничило высоту полетов вокруг вулкана. Полеты воздушных судов в пределах 3,35 километра над вершиной были запрещены, а пилотам настоятельно рекомендовалось избегать полетов вблизи вулкана, так как вулканический пепел от внезапных фреатических извержений представляет серьезную угрозу для самолетов.
Извержение вулкана Тааль - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
На Филиппинах произошло малое извержение вулкана Тааль
12 ноября 2025, 13:58
"Национальный институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs) во вторник, 6 января, повысил уровень опасности вулкана Майон до третьего из-за начала обрушения лавового купола", - говорится в материале ABS-CBN.
Обрушение лавового купола вулкана может привести к образованию пирокластических потоков - смеси высокотемпературных (до нескольких сотен градусов по Цельсию) вулканических газов, пепла и обломков пород. Такие потоки крайне опасны, поскольку сходят со склонов вулкана с огромной скоростью, иногда до сотен километров в час, уничтожая все на своем пути. Пирокластические потоки также способны преодолевать водные преграды и двигаться вверх по склонам.
Как отмечается в сообщении ABS-CBN, в Phivolcs подчеркнули, что взрыв может произойти в течение ближайших недель или дней. Также есть вероятность выпадения пепла. Национальный институт зафиксировал поднятие грунта около вулкана, что может свидетельствовать о подъеме к поверхности магмы и гидротермальных жидкостей.
Филиппинский новостной портал Inquirer также отметил, что третий уровень опасности вулкана означает повышенную возможность извержения. По данным портала, из-за начала обрушения купола за последние сутки на вулкане Майон произошло 85 инцидентов обвала камней.
Местные власти строго следят за тем, чтобы граждане не входили в зону постоянной опасности радиусом шесть километров вблизи вулкана, где существует угроза пирокластических и лавовых потоков и камнепада.
Кроме того, согласно информации Inquirer, власти муниципалитета Камалиг провинции Албай во вторник распорядились эвакуировать 118 семей из деревень, расположенных в опасной близости от вулкана.
Вулкан Майон расположен в провинции Албай филиппинского региона Биколь. Последний раз он извергался в июне 2023 года. Тогда пострадали 628 человек, а 20 тысяч были эвакуированы из близлежащих районов.
Извержение вулкана Этна на Сицилии. 27 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Вулкан Этна на Сицилии выбросил лаву на высоту 400 метров
28 декабря 2025, 11:45
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
