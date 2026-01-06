https://ria.ru/20260106/fidan-2066672416.html
Ситуация в конфликте на Украине близка к устойчивому миру, считают в Анкаре
Ситуация в конфликте на Украине близка к устойчивому миру, считают в Анкаре - РИА Новости, 06.01.2026
Ситуация в конфликте на Украине близка к устойчивому миру, считают в Анкаре
Ситуация в конфликте на Украине близка к устойчивому миру, считает глава МИД Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T23:12:00+03:00
2026-01-06T23:12:00+03:00
2026-01-06T23:12:00+03:00
в мире
украина
турция
анкара (провинция)
хакан фидан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047130023_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cca63ce0030eccb29bda35e490177062.jpg
https://ria.ru/20260106/fidan-2066671536.html
украина
турция
анкара (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047130023_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_eb52fc2d305904dd3cef3e232feae11b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, турция, анкара (провинция), хакан фидан
В мире, Украина, Турция, Анкара (провинция), Хакан Фидан
Ситуация в конфликте на Украине близка к устойчивому миру, считают в Анкаре
Фидан: ситуация в конфликте на Украине близка к устойчивому миру