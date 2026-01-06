Рейтинг@Mail.ru
Ситуация в конфликте на Украине близка к устойчивому миру, считают в Анкаре - РИА Новости, 06.01.2026
23:12 06.01.2026
Ситуация в конфликте на Украине близка к устойчивому миру, считают в Анкаре
Ситуация в конфликте на Украине близка к устойчивому миру, считают в Анкаре

Фидан: ситуация в конфликте на Украине близка к устойчивому миру

© Фото : предоставлено МИД Турции Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© Фото : предоставлено МИД Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
АНКАРА, 6 янв - РИА Новости. Ситуация в конфликте на Украине близка к устойчивому миру, считает глава МИД Турции Хакан Фидан.
"Говоря о ситуации за последние четыре года, думаю, у нас сейчас ситуация, когда мы близки к устойчивому миру. Я думаю так: мы находимся в состоянии, которое близко к этому. Как минимум ключевые моменты, которые могут стать основой для мирного соглашения, детально рассматриваются", - сказал Фидан журналистам в Париже. Видеозапись заявления распространила пресс-служба МИД Турции.
По его словам, Турция также вносит вклад в этот процесс.
Глава МИД Турции Хакан Фидан во время выступления в парламенте - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
ВС Турции готовы отвечать за Черное море после соглашения по Украине
