ВС Турции готовы отвечать за Черное море после соглашения по Украине
ВС Турции готовы отвечать за Черное море после соглашения по Украине - РИА Новости, 06.01.2026
ВС Турции готовы отвечать за Черное море после соглашения по Украине
Вооруженные силы Турции готовы взять на себя ответственность за безопасность на Черном море в случае подписания соглашения по Украине, заявил глава МИД... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T23:03:00+03:00
2026-01-06T23:03:00+03:00
2026-01-06T23:03:00+03:00
турция
украина
в мире
черное море
хакан фидан
нато
турция
украина
черное море
турция, украина, черное море, хакан фидан, нато
Турция, Украина, В мире, Черное море, Хакан Фидан, НАТО
ВС Турции готовы отвечать за Черное море после соглашения по Украине
Фидан: ВС Турции готовы отвечать за Черное море после соглашения по Украине