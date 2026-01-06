Рейтинг@Mail.ru
ВС Турции готовы отвечать за Черное море после соглашения по Украине - РИА Новости, 06.01.2026
23:03 06.01.2026
ВС Турции готовы отвечать за Черное море после соглашения по Украине
турция, украина, в мире, черное море, хакан фидан, нато
Турция, Украина, В мире, Черное море, Хакан Фидан, НАТО
© Фото : МИД ТурцииГлава МИД Турции Хакан Фидан во время выступления в парламенте
© Фото : МИД Турции
Глава МИД Турции Хакан Фидан во время выступления в парламенте. Архивное фото
АНКАРА, 6 янв - РИА Новости. Вооруженные силы Турции готовы взять на себя ответственность за безопасность на Черном море в случае подписания соглашения по Украине, заявил глава МИД республики Хакан Фидан.
По его словам, на встрече "коалиции желающих" по Украине в Париже подробно обсуждались задачи, которые могут стоять перед различными странами после установления мира.
"С самого начала, говоря о военной составляющей ситуации, по поручению господина президента мы выражали готовность взять на себя ответственность по морскому направлению в случае обеспечения мира. Речь идет о морской составляющей, в частности обеспечении безопасности Черного моря. По этой теме пройден действительно большой путь. Мы имеем самый большой флот как страна НАТО в Черном море. Рассчитываем на достижение мира в скором времени", - сказал Фидан журналистам в Париже. Видеозапись заявления распространила пресс-служба МИД Турции.
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Греция не будет размещать войска на Украине, сообщил источник
