В Молдавии фермеры выехали на протест на тракторах - РИА Новости, 06.01.2026
14:08 06.01.2026 (обновлено: 15:16 06.01.2026)
В Молдавии фермеры выехали на протест на тракторах
В молдавском селе Негурены фермеры устроили акцию протеста на тракторах, сообщил депутат от партии "Демократия дома" Василий Костюк. РИА Новости, 06.01.2026
В Молдавии фермеры выехали на протест на тракторах

© Democrația AcasăАкция протеста на тракторах в молдавском селе Негурены
Акция протеста на тракторах в молдавском селе Негурены
КИШИНЕВ, 6 янв — РИА Новости. В молдавском селе Негурены фермеры устроили акцию протеста на тракторах, сообщил депутат от партии "Демократия дома" Василий Костюк.
Аграрии выехали к окраине села, а сельхозтехнику расположили на обочине, разместив на ней плакаты с лозунгами: "Мы работаем, а не попрошайничаем", "Уважение тем, кто вас кормит".
Участники акции протеста оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Коммунисты Молдавии заявили о превращении страны в полицейское государство
Вчера, 14:31
Организаторы выразили недовольство ограниченным доступом молдавской продукции на полки магазинов и конкуренцией со стороны дешевого импорта. Они обвинили власти в отсутствии четких правил в отношениях с крупными розничными сетями. Из-за этого фермеры терпят убытки и оказываются вынуждены прекращать сельскохозяйственную деятельность.
"Их склады забиты овощами, и они не знают, что с ними делать, куда сбывать. С другой стороны, на них давят судебные исполнители. И это несмотря на то, что мы проголосовали за закон, чтобы последующие 12 месяцев на фермеров не оказывалось давление со стороны судебных исполнителей", — заявил Костюк, пришедший на протест.

Он напомнил, что в конце года оппозиция предлагала внести поправки в законы, чтобы помочь сельхозпроизводителям, но правящая партия "Действие и солидарность" их не поддержала.
Мэр Кишинева Ион Чебан - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Мэр Кишинева обвинил власти Молдавии в некомпетентности
2 января, 19:03
Фермеры из Теленештского района уже жаловались властям на сложное положение. Они предупреждали, что намерены провести протест и готовы даже заблокировать национальную трассу.
Ранее ассоциация "Сила фермеров" призывала объявить режим ЧП в области сельского хозяйства. В 2023-2024 годах аграрный сектор Молдавии столкнулся с засухой и ростом себестоимости производства. Власти обещали оказать поддержку фермерам через компенсации и кредиты на обновление техники, но отраслевые ассоциации неоднократно указывали на задержки в выплатах и недостаток системных мер. В 2025-м многие аграрии столкнулись с угрозой банкротства из-за долгов по субсидиям.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Власти Молдавии предпочитают игнорировать проблемы, считает экс-премьер
2 января, 14:00
 
