Орбан: европейцы навредят себе, предоставив Украине 800 миллиардов евро
Орбан: европейцы навредят себе, предоставив Украине 800 миллиардов евро - РИА Новости, 06.01.2026
Орбан: европейцы навредят себе, предоставив Украине 800 миллиардов евро
Находящаяся в рецессии Европа навредит своему народу, предоставив Украине 800 миллиардов евро, которые требует Киев, европейское население начнёт сопротивляться РИА Новости, 06.01.2026
Орбан: Европа навредит своему народу, предоставив Украине 800 млрд евро