Европа хочет привлечь Россию к обсуждению гарантий Киеву, пишет Bloomberg - РИА Новости, 06.01.2026
14:47 06.01.2026
Европа хочет привлечь Россию к обсуждению гарантий Киеву, пишет Bloomberg
Союзники Киева будут настаивать на участии России в обсуждении гарантий безопасности после достижения согласия с США по этому вопросу, передает агентство... РИА Новости, 06.01.2026
в мире
россия
киев
сша
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
мирный план сша по украине
россия
киев
сша
в мире, россия, киев, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Киев, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
© AP Photo / Virginia MayoФлаги США и ЕС в Брюсселе
Флаги США и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги США и ЕС в Брюсселе . Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Союзники Киева будут настаивать на участии России в обсуждении гарантий безопасности после достижения согласия с США по этому вопросу, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник.
"Союзники Украины будут настаивать на участии России после достижения согласия с США по вопросам безопасности", - говорится в сообщении.
По информации агентства, европейские чиновники утверждают, что их последние переговоры с американскими коллегами прошли позитивно, а предлагаемые гарантии безопасности уже находятся "в хорошем состоянии".
Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго утверждал, что гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100%. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Ставка на Зеленского может отойти в Европе на второй план, считает Карасин
В миреРоссияКиевСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинМирный план США по Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
