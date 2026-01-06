https://ria.ru/20260106/evropa-2066618471.html
Европа хочет привлечь Россию к обсуждению гарантий Киеву, пишет Bloomberg
Европа хочет привлечь Россию к обсуждению гарантий Киеву, пишет Bloomberg - РИА Новости, 06.01.2026
Европа хочет привлечь Россию к обсуждению гарантий Киеву, пишет Bloomberg
Союзники Киева будут настаивать на участии России в обсуждении гарантий безопасности после достижения согласия с США по этому вопросу, передает агентство... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T14:47:00+03:00
2026-01-06T14:47:00+03:00
2026-01-06T14:47:00+03:00
в мире
россия
киев
сша
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003363798_0:117:3071:1844_1920x0_80_0_0_131e235000dcd45babfeffffff1cc73d.jpg
https://ria.ru/20260106/karasin-2066604236.html
россия
киев
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003363798_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ba49c75fd1c066defdfe55cc6e1278f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Киев, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
Европа хочет привлечь Россию к обсуждению гарантий Киеву, пишет Bloomberg
Bloomberg: Европа хочет привлечь РФ к обсуждению гарантий Киеву с согласия США