АНКАРА, 6 янв - РИА Новости. Европа, опасаясь надуманного российского "вторжения", вкладывает значительные средства в вооружение и тем самым разрушает собственную экономику, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Неджат Сезгин.
1 октября 2025, 08:00
Сезгин также выразил сомнение в рациональности такого курса и отметил, что Европа рискует оказаться "зажатой между Россией и США".
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что ее противникам не хватает мужества признать провал такой санкционной политики. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Путин также ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.