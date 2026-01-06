МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В наступившем году со своих постов уйдут лидеры трех европейских государств, поддерживающих продолжение конфликта на Украине, заявил полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала.
"Судя по опросам, большинство населения Германии не хочет войны с Россией. Такой же позиции придерживаются люди во Франции и Великобритании. Но их лидеры думают иначе, потому что они связаны с проводимой политикой по рукам и ногам. Это единственное, что они могут продвигать. <…> Также опросы показывают, что лидеры упомянутых стран в этом году уйдут в отставку, потому что во всех трех странах, как бы странно это ни прозвучало, заработает избирательная система и лишит их власти", — отметил он.
В то же время полковник подчеркнул, что продолжение украинского конфликта разрушительно для Европы, но инициативам по урегулированию противостояния дипломатическим путем препятствуют влиятельные силы.
"Продолжение конфликта — это конец Украины и, возможно, конец мира в Европе. <…> Но, например, мирным усилиям Трампа мешают (сенатор от Миссури. — Прим. ред.) Джош Хоули, (сенатор от Арканзаса, председатель Республиканской конференции сената. — Прим. ред.) Том Коттон, (сенатор от Южной Каролины. — Прим. ред.) Линдси Грэм* и некоторые демократы, которые не дадут ему свободы действий", — пояснил Уилкерсон.
По данным Минобороны, за последние сутки российские войска освободили населенный пункт Грабовское в Сумской области. Потери ВСУ составили порядка 1265 военнослужащих, средства ПВО сбили три реактивных снаряда HIMARS и 356 дронов.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
