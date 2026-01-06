Рейтинг@Mail.ru
В США раскрыли, лидерам каких стран придется уйти из-за Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:23 06.01.2026 (обновлено: 11:15 06.01.2026)
В США раскрыли, лидерам каких стран придется уйти из-за Украины
В США раскрыли, лидерам каких стран придется уйти из-за Украины - РИА Новости, 06.01.2026
В США раскрыли, лидерам каких стран придется уйти из-за Украины
В наступившем году со своих постов уйдут лидеры трех европейских государств, поддерживающих продолжение конфликта на Украине, заявил полковник американских... РИА Новости, 06.01.2026
В США раскрыли, лидерам каких стран придется уйти из-за Украины

Уилкерсон: лидеры Германии, Франции и Британии в этом году покинут свои посты

© AP Photo / Omar HavanaСотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Omar Havana
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В наступившем году со своих постов уйдут лидеры трех европейских государств, поддерживающих продолжение конфликта на Украине, заявил полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала.
"Судя по опросам, большинство населения Германии не хочет войны с Россией. Такой же позиции придерживаются люди во Франции и Великобритании. Но их лидеры думают иначе, потому что они связаны с проводимой политикой по рукам и ногам. Это единственное, что они могут продвигать. <…> Также опросы показывают, что лидеры упомянутых стран в этом году уйдут в отставку, потому что во всех трех странах, как бы странно это ни прозвучало, заработает избирательная система и лишит их власти", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Зеленский обязал Британию и Францию ввести войска на Украину
5 января, 08:00
В то же время полковник подчеркнул, что продолжение украинского конфликта разрушительно для Европы, но инициативам по урегулированию противостояния дипломатическим путем препятствуют влиятельные силы.
"Продолжение конфликта — это конец Украины и, возможно, конец мира в Европе. <…> Но, например, мирным усилиям Трампа мешают (сенатор от Миссури. — Прим. ред.) Джош Хоули, (сенатор от Арканзаса, председатель Республиканской конференции сената. — Прим. ред.) Том Коттон, (сенатор от Южной Каролины. — Прим. ред.) Линдси Грэм* и некоторые демократы, которые не дадут ему свободы действий", — пояснил Уилкерсон.
По данным Минобороны, за последние сутки российские войска освободили населенный пункт Грабовское в Сумской области. Потери ВСУ составили порядка 1265 военнослужащих, средства ПВО сбили три реактивных снаряда HIMARS и 356 дронов.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
На крутых виражах: 2026 год принесет мир и войны
2 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаУкраинаРоссияДжош ХоулиНАТОВооруженные силы Украины
 
 
