В Каракасе провели эвакуацию из правительственных зданий, передает Caracol

Вооруженный человек возле президентского дворца Мирафлорес в Венесуэле
В Каракасе началась эвакуация правительственных зданий, пишут СМИ.
Тем временем Франс Пресс со ссылкой на источники утверждает, что ситуация в столице Венесуэлы находится под контролем.
Видео с вооруженными людьми, предположительно, недалеко от президентского дворца, публикуют в соцсетях.
МЕХИКО, 6 янв — РИА Новости. В Каракасе провели эвакуацию из правительственных зданий после звуков стрельбы в районе президентского дворца Мирафлорес, передает Caracol.
«
"В настоящее время проводится эвакуация министерств и правительственных зданий, расположенных в эпицентре столкновений (центр Каракаса). Предприятия и районы, находящиеся вблизи места перестрелки, закрыты из-за чрезвычайной ситуации, в результате чего покупатели и жители остаются заблокированными внутри до улучшения ситуации", — сообщила радиостанция со ссылкой на источники.
Вечером в понедельник жители столицы Венесуэлы рассказали о звуках автоматных очередей вблизи дворца Мирафлорес. Причины инцидента официально не назывались.
По данным радиостанции, над зданием дворца могли обнаружить беспилотники, после чего началась стрельба, вызвавшая панику среди горожан. Информация о происхождении дронов и возможных пострадавших пока отсутствует.
Как утверждает AFP со ссылкой на власти, ситуация находится под контролем.
В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил глава Белого дома Дональд Трамп, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес захватили и вывезли из страны на корабле. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, оттуда они вылетели в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине.
Отношения Каракаса и Вашингтона обострились после того, как США стали регулярно применять вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, якобы перевозивших наркотики. Кроме того, Белый дом разрешил ЦРУ проводить в Венесуэле секретные операции для дестабилизации правительства Мадуро. В середине декабря Трамп объявил руководство латиноамериканской страны иностранной террористической организацией и потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.
Власти в Каракасе считают, что цель нападения США — получение контроля над венесуэльской нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали захват Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что США не соблюдали нормы международного права во время операции.
