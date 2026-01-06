Рейтинг@Mail.ru
В Каракасе провели эвакуацию из правительственных зданий, передает Caracol - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:10 06.01.2026 (обновлено: 08:47 06.01.2026)
https://ria.ru/20260106/evakuatsiya-2066558327.html
В Каракасе провели эвакуацию из правительственных зданий, передает Caracol
В Каракасе провели эвакуацию из правительственных зданий, передает Caracol - РИА Новости, 06.01.2026
В Каракасе провели эвакуацию из правительственных зданий, передает Caracol
В Каракасе провели эвакуацию из правительственных зданий после звуков стрельбы в районе президентского дворца Мирафлорес, передает Caracol. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T04:10:00+03:00
2026-01-06T08:47:00+03:00
в мире
каракас
венесуэла
удары сша по венесуэле
сша
силия флорес
оон
антониу гутерреш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066571128_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f5c22fd3182c8ae27687bac07d840bd4.jpg
https://ria.ru/20260105/rodriges-2066535751.html
https://ria.ru/20260105/zasedanie-2066527411.html
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066193268.html
каракас
венесуэла
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Вооруженный человек возле президентского дворца Мирафлорес в Венесуэле
В Каракасе началась эвакуация правительственных зданий, пишут СМИ. Тем временем Франс Пресс со ссылкой на источники утверждает, что ситуация в столице Венесуэлы находится под контролем. Видео с вооруженными людьми, предположительно, недалеко от президентского дворца, публикуют в соцсетях.
2026-01-06T04:10
true
PT0M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066571128_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0f0da37bd584c43ec44d46ec05937cdf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, каракас, венесуэла, удары сша по венесуэле, сша, силия флорес, оон, антониу гутерреш, дональд трамп
В мире, Каракас, Венесуэла, Удары США по Венесуэле, США, Силия Флорес, ООН, Антониу Гутерреш, Дональд Трамп

В Каракасе провели эвакуацию из правительственных зданий, передает Caracol

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 6 янв — РИА Новости. В Каракасе провели эвакуацию из правительственных зданий после звуков стрельбы в районе президентского дворца Мирафлорес, передает Caracol.
«
"В настоящее время проводится эвакуация министерств и правительственных зданий, расположенных в эпицентре столкновений (центр Каракаса). Предприятия и районы, находящиеся вблизи места перестрелки, закрыты из-за чрезвычайной ситуации, в результате чего покупатели и жители остаются заблокированными внутри до улучшения ситуации", — сообщила радиостанция со ссылкой на источники.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Родригес принесла присягу временного президента Венесуэлы
5 января, 22:06
Вечером в понедельник жители столицы Венесуэлы рассказали о звуках автоматных очередей вблизи дворца Мирафлорес. Причины инцидента официально не назывались.
По данным радиостанции, над зданием дворца могли обнаружить беспилотники, после чего началась стрельба, вызвавшая панику среди горожан. Информация о происхождении дронов и возможных пострадавших пока отсутствует.
Как утверждает AFP со ссылкой на власти, ситуация находится под контролем.
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес на вертолетной площадке перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Суд в Нью-Йорке провел первое заседание по делу Мадуро
5 января, 20:46

Военная операция США против Венесуэлы

В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил глава Белого дома Дональд Трамп, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес захватили и вывезли из страны на корабле. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, оттуда они вылетели в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине.

Отношения Каракаса и Вашингтона обострились после того, как США стали регулярно применять вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, якобы перевозивших наркотики. Кроме того, Белый дом разрешил ЦРУ проводить в Венесуэле секретные операции для дестабилизации правительства Мадуро. В середине декабря Трамп объявил руководство латиноамериканской страны иностранной террористической организацией и потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.

Удары США по Венесуэле
© AP Photo / Matias Delacroix

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

© AP Photo / Matias Delacroix
1 из 8
© AP Photo / Cristian Hernandez

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

Военные возле президентского дворца в Каракасе, Венесуэла

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

© AP Photo / Cristian Hernandez
2 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

Автомобиль едет по автомагистрали рядом с главным военным гарнизоном в Каракасе, Венесуэла

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

© AP Photo / Matias Delacroix
3 из 8
© AP Photo / Cristian Hernandez

Кроме того, в столице слышна стрельба.

Обстановка у президентского дворца в Каракасе, Венесуэла

Кроме того, в столице слышна стрельба.

© AP Photo / Cristian Hernandez
4 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

Жилой район недалеко от форта Тиуна в Каракасе, где нет электричества после взрывов

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

© AP Photo / Matias Delacroix
5 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.

Люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе, Венесуэла

На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.

© AP Photo / Matias Delacroix
6 из 8
© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

Взрыв в Каракасе

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS
7 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

© AP Photo / Matias Delacroix
8 из 8

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

© AP Photo / Matias Delacroix
1 из 8

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

© AP Photo / Cristian Hernandez
2 из 8

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

© AP Photo / Matias Delacroix
3 из 8

Кроме того, в столице слышна стрельба.

© AP Photo / Cristian Hernandez
4 из 8

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

© AP Photo / Matias Delacroix
5 из 8

На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.

© AP Photo / Matias Delacroix
6 из 8

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS
7 из 8

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

© AP Photo / Matias Delacroix
8 из 8
Власти в Каракасе считают, что цель нападения США — получение контроля над венесуэльской нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали захват Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что США не соблюдали нормы международного права во время операции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
3 января, 14:13
 
В миреКаракасВенесуэлаУдары США по ВенесуэлеСШАСилия ФлоресООНАнтониу ГутеррешДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала