ЕС только единогласно отменит санкции против Родригес, заявили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 6 янв – РИА Новости. Только единогласное решение государств ЕС может привести к отмене санкций в отношении нового временного президента Венесуэлы Дельси Родригес, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер.