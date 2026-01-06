ЕС только единогласно отменит санкции против Родригес, заявили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 6 янв – РИА Новости. Только единогласное решение государств ЕС может привести к отмене санкций в отношении нового временного президента Венесуэлы Дельси Родригес, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер.
"Мне нечего добавить по этому поводу. Как вы знаете, все решения по санкциям принимаются единогласно государствами-членами ЕС, и я не могу ни предвосхищать, ни комментировать этот процесс", - ответила она на вопрос о том, планирует ли ЕС снять санкции с Родригес.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес, 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
