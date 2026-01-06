Рейтинг@Mail.ru
ЕС будет поддерживать отношения с новыми властями Венесуэлы - РИА Новости, 06.01.2026
14:19 06.01.2026 (обновлено: 14:26 06.01.2026)
ЕС будет поддерживать отношения с новыми властями Венесуэлы
ЕС будет поддерживать отношения с новыми властями Венесуэлы - РИА Новости, 06.01.2026
ЕС будет поддерживать отношения с новыми властями Венесуэлы
ЕС будет поддерживать базовые отношения с новыми властями Венесуэлы, не признавая их легитимность, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T14:19:00+03:00
2026-01-06T14:26:00+03:00
в мире
венесуэла
еврокомиссия
евросоюз
сша
брюссель
николас мадуро
силия флорес
венесуэла
сша
брюссель
в мире, венесуэла, еврокомиссия, евросоюз, сша, брюссель, николас мадуро, силия флорес, дональд трамп, удары сша по венесуэле, оон
В мире, Венесуэла, Еврокомиссия, Евросоюз, США, Брюссель, Николас Мадуро, Силия Флорес, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле, ООН
ЕС будет поддерживать отношения с новыми властями Венесуэлы

ЕК: ЕС будет поддерживать отношения с новыми властями Венесуэлы, не признавая их

Флаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 янв - РИА Новости. ЕС будет поддерживать базовые отношения с новыми властями Венесуэлы, не признавая их легитимность, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер.
"Мы будем поддерживать проведение определенных целевых контактов, не признавая полностью легитимность", - сказала она.
Члены Совбеза ООН обсуждают удары США и захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США. 5 января 2026 - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Венесуэла одержала победу на заседании СБ ООН, заявил глава МИД
5 января, 22:09
Представитель ЕК указала, что в Брюсселе считают, что власти Венесуэлы не были избраны демократическим путем.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Трамп назвал себя ключевой фигурой в управлении Венесуэлой
Вчера, 02:12
 
В миреВенесуэлаЕврокомиссияЕвросоюзСШАБрюссельНиколас МадуроСилия ФлоресДональд ТрампУдары США по ВенесуэлеООН
 
 
