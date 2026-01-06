В Калужской области построят российско-индийский фармацевтический завод

В беседе с агентством Шапша рассказал, что в регионе для этого создана третья особая экономическая зона площадью 100 гектаров.

"Она полностью будет нацелена на строительство фармацевтических предприятий. Сейчас мы занимаемся прокладкой коммуникаций, подготовкой площадки строительства. Мы рассчитываем на то, что как можно быстрее мы сможем приступить к строительству этого завода", - сказал Шапша РИА Новости.