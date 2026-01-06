Рейтинг@Mail.ru
В Калужской области построят российско-индийский фармацевтический завод - РИА Новости, 06.01.2026
03:09 06.01.2026
В Калужской области построят российско-индийский фармацевтический завод
В Калужской области построят российско-индийский фармацевтический завод - РИА Новости, 06.01.2026
В Калужской области построят российско-индийский фармацевтический завод
Власти Калужской области готовят площадку для строительства российско-индийского фармацевтического завода по производству противоопухолевых препаратов, сообщил... РИА Новости, 06.01.2026
калужская область, россия, индия, владимир путин, экономика
Калужская область, Россия, Индия, Владимир Путин, Экономика
В Калужской области построят российско-индийский фармацевтический завод

РИА Новости: в Калужской области построят российско-индийский фармзавод

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСотрудник фармацевтического завода
Сотрудник фармацевтического завода - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Сотрудник фармацевтического завода. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Власти Калужской области готовят площадку для строительства российско-индийского фармацевтического завода по производству противоопухолевых препаратов, сообщил РИА Новости губернатор региона Владислав Шапша.
В беседе с агентством Шапша рассказал, что в регионе для этого создана третья особая экономическая зона площадью 100 гектаров.
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Калужская область увеличит выпуск автомобилей в 2026 году, заявил Шапша
3 января, 07:03
"Она полностью будет нацелена на строительство фармацевтических предприятий. Сейчас мы занимаемся прокладкой коммуникаций, подготовкой площадки строительства. Мы рассчитываем на то, что как можно быстрее мы сможем приступить к строительству этого завода", - сказал Шапша РИА Новости.
О строительстве российско-индийского фармацевтического завода в Калужской области, который будет создавать высококачественные противоопухолевые лекарства, сообщал президент России Владимир Путин в ходе своего государственного визита в Индию.
Потенциал Калужской области обсудили на форуме Вектор на экспорт. Сделано в России - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Потенциал Калужской области обсудили на форуме
28 ноября 2025, 17:53
 
Калужская область Россия Индия Владимир Путин Экономика
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
