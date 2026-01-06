Почти 40 евродепутатов потребовали от главы ЕК осудить Трампа за Венесуэлу

РИМ, 6 янв – РИА Новости. Почти 40 членов Европарламента потребовали от председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен осудить президента США Дональда Трампа за операцию в Венесуэле, говорится в заявлении евродепутата от итальянского оппозиционного "Движения 5 звезд" Данило Делла Валле.
"Европейский союз - детище Устава ООН. Он основан на международном праве, которое сейчас нагло попирается администрацией США. В письме, подписанном 37 депутатами Европарламента и направленном председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и верховному представителю (главе дипломатии) Кайе Каллас, мы призываем их осудить агрессию против Венесуэлы и похищение ее президента - действия, несовместимые со всеми принципами законности", - говорится в заявлении Делла Валле, поступившем в РИА Новости.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.