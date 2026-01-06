Почти 40 евродепутатов потребовали от главы ЕК осудить Трампа за Венесуэлу

РИМ, 6 янв – РИА Новости. Почти 40 членов Европарламента потребовали от председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен осудить президента США Дональда Трампа за операцию в Венесуэле, говорится в заявлении евродепутата от итальянского оппозиционного "Движения 5 звезд" Данило Делла Валле.

"Европейский союз - детище Устава ООН. Он основан на международном праве, которое сейчас нагло попирается администрацией США. В письме, подписанном 37 депутатами Европарламента и направленном председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и верховному представителю (главе дипломатии) Кайе Каллас, мы призываем их осудить агрессию против Венесуэлы и похищение ее президента - действия, несовместимые со всеми принципами законности", - говорится в заявлении Делла Валле, поступившем в РИА Новости.