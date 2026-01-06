Рейтинг@Mail.ru
Почти 40 евродепутатов потребовали от главы ЕК осудить Трампа за Венесуэлу - РИА Новости, 06.01.2026
18:13 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/ek-2066644206.html
Почти 40 евродепутатов потребовали от главы ЕК осудить Трампа за Венесуэлу
Почти 40 евродепутатов потребовали от главы ЕК осудить Трампа за Венесуэлу - РИА Новости, 06.01.2026
Почти 40 евродепутатов потребовали от главы ЕК осудить Трампа за Венесуэлу
Почти 40 членов Европарламента потребовали от председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен осудить президента США Дональда Трампа за операцию в Венесуэле,... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T18:13:00+03:00
2026-01-06T18:13:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
россия
дональд трамп
николас мадуро
оон
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054818502_0:51:3071:1779_1920x0_80_0_0_df482a2a7db776b22aa7ec23a940d44b.jpg
https://ria.ru/20260104/ursula-2066331772.html
https://ria.ru/20260106/es-2066621678.html
венесуэла
сша
россия
в мире, венесуэла, сша, россия, дональд трамп, николас мадуро, оон, еврокомиссия, силия флорес, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Россия, Дональд Трамп, Николас Мадуро, ООН, Еврокомиссия, Силия Флорес, Удары США по Венесуэле
Почти 40 евродепутатов потребовали от главы ЕК осудить Трампа за Венесуэлу

Почти 40 евродепутатов потребовали от фон дер Ляйен осудить Трампа за Венесуэлу

© AP Photo / Francois WalschaertsПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Francois Walschaerts
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
РИМ, 6 янв – РИА Новости. Почти 40 членов Европарламента потребовали от председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен осудить президента США Дональда Трампа за операцию в Венесуэле, говорится в заявлении евродепутата от итальянского оппозиционного "Движения 5 звезд" Данило Делла Валле.
"Европейский союз - детище Устава ООН. Он основан на международном праве, которое сейчас нагло попирается администрацией США. В письме, подписанном 37 депутатами Европарламента и направленном председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и верховному представителю (главе дипломатии) Кайе Каллас, мы призываем их осудить агрессию против Венесуэлы и похищение ее президента - действия, несовместимые со всеми принципами законности", - говорится в заявлении Делла Валле, поступившем в РИА Новости.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Заявление фон дер Ляйен о нападении на Венесуэлу удивило Запад
4 января, 11:41
По его словам, европейские институты должны скоординировать свои действия с государствами-членами, чтобы инициировать внеочередное заседание Совета безопасности ООН по Венесуэле, вместо того, чтобы выражать одобрение авторитарным действиям США.
"В течение многих лет Брюссель рассказывал историю о том, что Россия в конечном итоге нападет на Европейский союз, а теперь мы обнаруживаем, что вместо этого нам следует опасаться невоздержанностей одного из наших союзников", - подчеркнул евродепутат.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
ЕС только единогласно отменит санкции против Родригес, заявили в ЕК
Вчера, 15:19
 
В миреВенесуэлаСШАРоссияДональд ТрампНиколас МадуроООНЕврокомиссияСилия ФлоресУдары США по Венесуэле
 
 
