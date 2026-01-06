Рейтинг@Mail.ru
В ЕК заявили, что видели, но не комментируют слова Белого дома о Гренландии
15:50 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/ek-2066625096.html
В ЕК заявили, что видели, но не комментируют слова Белого дома о Гренландии
В ЕК заявили, что видели, но не комментируют слова Белого дома о Гренландии - РИА Новости, 06.01.2026
В ЕК заявили, что видели, но не комментируют слова Белого дома о Гренландии
Еврокомиссия видела, но не комментирует слова замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера о присоединении Гренландии к США, заявила на брифинге в... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T15:50:00+03:00
2026-01-06T15:50:00+03:00
в мире
гренландия
сша
брюссель
дональд трамп
стивен миллер
еврокомиссия
гренландия
сша
брюссель
в мире, гренландия, сша, брюссель, дональд трамп, стивен миллер, еврокомиссия
В мире, Гренландия, США, Брюссель, Дональд Трамп, Стивен Миллер, Еврокомиссия
В ЕК заявили, что видели, но не комментируют слова Белого дома о Гренландии

Хиппер: ЕК видела, но не комментирует слова Белого дома о Гренландии

Саммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Саммит ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 янв – РИА Новости. Еврокомиссия видела, но не комментирует слова замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера о присоединении Гренландии к США, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер.
Ранее Миллер в интервью CNN поставил под сомнение правомочность контроля Дании над Гренландией. После просьбы телеканала исключить военные действия для присоединения острова Миллер заявил, что его населяют 30 тысяч человек, поэтому такие действия бы не понадобились.
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
ЕС только единогласно отменит санкции против Родригес, заявили в ЕК
Вчера, 15:19
"Мы не комментируем комментарии, даже если они исходят от заместителя главы администрации Белого дома. Мы видели эти заявления, наши принципы предельно ясны, и мы сохраняем полную солидарность с Гренландией и нашими партнерами", - сказала она.
Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В ЕК назвали Арктику ключевым приоритетом для ЕС
Вчера, 14:27
 
В миреГренландияСШАБрюссельДональд ТрампСтивен МиллерЕврокомиссия
 
 
