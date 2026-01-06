В ЕК заявили, что видели, но не комментируют слова Белого дома о Гренландии

БРЮССЕЛЬ, 6 янв – РИА Новости. Еврокомиссия видела, но не комментирует слова замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера о присоединении Гренландии к США, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер.
Ранее Миллер в интервью CNN поставил под сомнение правомочность контроля Дании над Гренландией. После просьбы телеканала исключить военные действия для присоединения острова Миллер заявил, что его населяют 30 тысяч человек, поэтому такие действия бы не понадобились.
"Мы не комментируем комментарии, даже если они исходят от заместителя главы администрации Белого дома. Мы видели эти заявления, наши принципы предельно ясны, и мы сохраняем полную солидарность с Гренландией и нашими партнерами", - сказала она.
Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
В ЕК назвали Арктику ключевым приоритетом для ЕС
Вчера, 14:27