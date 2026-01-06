В ЕК заявили, что видели, но не комментируют слова Белого дома о Гренландии

БРЮССЕЛЬ, 6 янв – РИА Новости. Еврокомиссия видела, но не комментирует слова замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера о присоединении Гренландии к США, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер.

"Мы не комментируем комментарии, даже если они исходят от заместителя главы администрации Белого дома. Мы видели эти заявления, наши принципы предельно ясны, и мы сохраняем полную солидарность с Гренландией и нашими партнерами", - сказала она.