В ЕК назвали Арктику ключевым приоритетом для ЕС
В ЕК назвали Арктику ключевым приоритетом для ЕС - РИА Новости, 06.01.2026
В ЕК назвали Арктику ключевым приоритетом для ЕС
Арктика является ключевым приоритетом для ЕС, Брюссель рассматривает вопрос о Гренландии в рамках безопасности региона, сообщила на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T14:27:00+03:00
2026-01-06T14:27:00+03:00
2026-01-06T14:33:00+03:00
арктика
брюссель
гренландия
евросоюз
еврокомиссия
в мире
арктика
брюссель
гренландия
Новости
ru-RU
В ЕК назвали Арктику ключевым приоритетом для ЕС
Хиппер назвала Арктику ключевым приоритетом по безопасности для ЕС