Рейтинг@Mail.ru
В ЕК назвали Арктику ключевым приоритетом для ЕС - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 06.01.2026 (обновлено: 14:33 06.01.2026)
https://ria.ru/20260106/ek-2066616627.html
В ЕК назвали Арктику ключевым приоритетом для ЕС
В ЕК назвали Арктику ключевым приоритетом для ЕС - РИА Новости, 06.01.2026
В ЕК назвали Арктику ключевым приоритетом для ЕС
Арктика является ключевым приоритетом для ЕС, Брюссель рассматривает вопрос о Гренландии в рамках безопасности региона, сообщила на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T14:27:00+03:00
2026-01-06T14:33:00+03:00
арктика
брюссель
гренландия
евросоюз
еврокомиссия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615777_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_4db0f2df488eca74f37c9118154fd54f.jpg
https://ria.ru/20260105/grenlandiya-2066472093.html
арктика
брюссель
гренландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615777_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_4ba32cc773cd2fc92af2795c74d17480.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
арктика, брюссель, гренландия, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Арктика, Брюссель, Гренландия, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
В ЕК назвали Арктику ключевым приоритетом для ЕС

Хиппер назвала Арктику ключевым приоритетом по безопасности для ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 6 янв - РИА Новости. Арктика является ключевым приоритетом для ЕС, Брюссель рассматривает вопрос о Гренландии в рамках безопасности региона, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер.
"Это (вопрос о позиции США в отношении Гренландии - ред.) касается темы безопасности в Арктике, которая является ключевым приоритетом для Европейского Союза", - заявила она.
Хиппер добавила, что ЕС "полностью солидарен" с Данией и Гренландией.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В ЕК пообещали отстаивать суверенитет Дании над Гренландией от США
5 января, 14:46
 
АрктикаБрюссельГренландияЕвросоюзЕврокомиссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала