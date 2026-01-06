Ефимов: школу и три детских сада возводят в Метрогородке

МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Школу и три детских сада совокупной площадью более 29 тысяч квадратных метров строят в Метрогородке на востоке Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В настоящее время в районе Метрогородок идет строительство четырех образовательных объектов: одной школы и трех детских садов. В общей сложности образовательные объекты смогут посещать более 1,1 тысячи детей. Все четыре объекта по завершении строительства девелоперы планируют передать городу", – приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.

Школу и детские сады возводят на территории формирующихся жилых кварталов между Открытым шоссе и 1-м Иртышском проездом. В одном из детских садов будет бассейн, на территории школы и другого детского сада создадут учебно-опытные зоны с теплицей и грядками для занятий на улице.