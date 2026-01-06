Владимиров оценил деловую среду Дубая

ДУБАЙ, 6 янв - РИА Новости. Деловая среда Дубая не зависит от национальной принадлежности бизнеса или политической конъюнктуры, заявил в интервью РИА Новости генконсул России в Дубае Максим Владимиров.

По его словам, благодаря высокому уровню правовой определенности, предсказуемости и защиты инвестиций, российские компании достаточно уверенно чувствуют себя в ОАЭ и все чаще выбирают Дубай в качестве регионального или глобального делового центра.

В Дубае они (российские компании - ред.) могут быстро адаптироваться к новым условиям, открыть офис, выстроить логистику, наладить расчеты и взаимодействие с международными партнерами, считает генконсул.

« "В этом смысле деловая среда Дубая показывает высокую степень прагматизма и ориентированности на результат, независимо от национальной принадлежности бизнеса или политической конъюнктуры", - сказал собеседник агентства.