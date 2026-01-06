Рейтинг@Mail.ru
Владимиров оценил деловую среду Дубая
02:22 06.01.2026
Владимиров оценил деловую среду Дубая
Владимиров оценил деловую среду Дубая
Деловая среда Дубая не зависит от национальной принадлежности бизнеса или политической конъюнктуры, заявил в интервью РИА Новости генконсул России в Дубае... РИА Новости, 06.01.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
дубай, оаэ, россия, максим владимиров (baring vostok), в мире
Дубай, ОАЭ, Россия, Максим Владимиров (Baring Vostok), В мире
Владимиров оценил деловую среду Дубая

РИА Новости: деловая среда Дубая не зависит от политической конъюнктуры

ДУБАЙ, 6 янв - РИА Новости. Деловая среда Дубая не зависит от национальной принадлежности бизнеса или политической конъюнктуры, заявил в интервью РИА Новости генконсул России в Дубае Максим Владимиров.
По его словам, благодаря высокому уровню правовой определенности, предсказуемости и защиты инвестиций, российские компании достаточно уверенно чувствуют себя в ОАЭ и все чаще выбирают Дубай в качестве регионального или глобального делового центра.
В Дубае они (российские компании - ред.) могут быстро адаптироваться к новым условиям, открыть офис, выстроить логистику, наладить расчеты и взаимодействие с международными партнерами, считает генконсул.
"В этом смысле деловая среда Дубая показывает высокую степень прагматизма и ориентированности на результат, независимо от национальной принадлежности бизнеса или политической конъюнктуры", - сказал собеседник агентства.
По его мнению, "рынок ОАЭ открыт для новых игроков и воспринимает их прежде всего с точки зрения качества и конкурентоспособности, а не происхождения капитала".
ДубайОАЭРоссияМаксим Владимиров (Baring Vostok)В мире
 
 
