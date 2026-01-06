Рейтинг@Mail.ru
В Кировской области скорая попала в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 06.01.2026 (обновлено: 15:45 06.01.2026)
https://ria.ru/20260106/dtp-2066624470.html
В Кировской области скорая попала в ДТП, есть пострадавшие
В Кировской области скорая попала в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 06.01.2026
В Кировской области скорая попала в ДТП, есть пострадавшие
Шесть человек получили травмы при столкновении легкового автомобиля со скорой помощью в Кирово-Чепецке, сообщает Госавтоинспекция по Кировской области. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T15:40:00+03:00
2026-01-06T15:45:00+03:00
происшествия
кирово-чепецк
кировская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066624631_0:143:1280:863_1920x0_80_0_0_c51c86edaab877f67590bc4ec1577927.jpg
https://ria.ru/20250702/dtp-2026755379.html
кирово-чепецк
кировская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066624631_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8b71bcca9952b3da71e0d595cac7d6b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кирово-чепецк, кировская область
Происшествия, Кирово-Чепецк, Кировская область
В Кировской области скорая попала в ДТП, есть пострадавшие

В Кирово-Чепецке шесть человек пострадали в ДТП со скорой помощью и иномаркой

© Фото : Госавтоинспекция Кировской области/TelegramПоследствия ДТП с участием машины скорой помощи в Кировской области
Последствия ДТП с участием машины скорой помощи в Кировской области - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© Фото : Госавтоинспекция Кировской области/Telegram
Последствия ДТП с участием машины скорой помощи в Кировской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 янв - РИА Новости. Шесть человек получили травмы при столкновении легкового автомобиля со скорой помощью в Кирово-Чепецке, сообщает Госавтоинспекция по Кировской области.
ДТП произошло во вторник в 13.30 мск на перекрестке улиц 60-лет Октября, Володарского и Школьной.
"Произошло столкновение автомобиля Lia Sorento и автомобиля скорой медицинской помощи, который двигался на запрещающий сигнал светофора с включенными световыми и звуковыми сигналами. В результате происшествия, по предварительным данным, получили травмы шесть человек: водитель и пассажир (фельдшер) автомобиля скорой медицинской помощи, а также 4 пассажира автомобиля Kia Sorento", - говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия дорожного происшествия.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
В Москве в ДТП с участием скорой пострадали пять человек
2 июля 2025, 15:19
 
ПроисшествияКирово-ЧепецкКировская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала