В Кировской области скорая попала в ДТП, есть пострадавшие
Шесть человек получили травмы при столкновении легкового автомобиля со скорой помощью в Кирово-Чепецке, сообщает Госавтоинспекция по Кировской области. РИА Новости, 06.01.2026
Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 янв - РИА Новости.
Шесть человек получили травмы при столкновении легкового автомобиля со скорой помощью в Кирово-Чепецке, сообщает
Госавтоинспекция по Кировской области.
ДТП произошло во вторник в 13.30 мск на перекрестке улиц 60-лет Октября, Володарского и Школьной.
"Произошло столкновение автомобиля Lia Sorento и автомобиля скорой медицинской помощи, который двигался на запрещающий сигнал светофора с включенными световыми и звуковыми сигналами. В результате происшествия, по предварительным данным, получили травмы шесть человек: водитель и пассажир (фельдшер) автомобиля скорой медицинской помощи, а также 4 пассажира автомобиля Kia Sorento", - говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия дорожного происшествия.