В Кировской области скорая попала в ДТП, есть пострадавшие

ДТП произошло во вторник в 13.30 мск на перекрестке улиц 60-лет Октября, Володарского и Школьной.

"Произошло столкновение автомобиля Lia Sorento и автомобиля скорой медицинской помощи, который двигался на запрещающий сигнал светофора с включенными световыми и звуковыми сигналами. В результате происшествия, по предварительным данным, получили травмы шесть человек: водитель и пассажир (фельдшер) автомобиля скорой медицинской помощи, а также 4 пассажира автомобиля Kia Sorento", - говорится в сообщении.