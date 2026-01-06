Рейтинг@Mail.ru
В Омской области четверо взрослых и двухлетняя девочка пострадали в ДТП - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 06.01.2026 (обновлено: 13:50 06.01.2026)
https://ria.ru/20260106/dtp-2066586955.html
В Омской области четверо взрослых и двухлетняя девочка пострадали в ДТП
В Омской области четверо взрослых и двухлетняя девочка пострадали в ДТП - РИА Новости, 06.01.2026
В Омской области четверо взрослых и двухлетняя девочка пострадали в ДТП
При столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Омской области пострадали четверо взрослых и двухлетняя девочка, сообщили в пресс-службе региональной... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T11:11:00+03:00
2026-01-06T13:50:00+03:00
происшествия
омская область
омск
омский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066611802_0:107:1280:827_1920x0_80_0_0_8d0bd72fe7150aa19c09277038ea2aed.jpg
https://ria.ru/20250827/omsk-2037882500.html
омская область
омск
омский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066611802_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a153b17817c004cc156ab95b42595a41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омская область, омск, омский район
Происшествия, Омская область, Омск, Омский район
В Омской области четверо взрослых и двухлетняя девочка пострадали в ДТП

В Омской области в ДТП с 2 машинами пострадали 4 взрослых и двухлетняя девочка

© Фото : Госавтоинспекция Омской области/TelegramДТП на трассе в Омской области
ДТП на трассе в Омской области - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© Фото : Госавтоинспекция Омской области/Telegram
ДТП на трассе в Омской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ОМСК, 6 янв - РИА Новости. При столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Омской области пострадали четверо взрослых и двухлетняя девочка, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла утром во вторник на трассе Омск - Красноярка в Омском районе Омской области. 48-летняя женщина за рулем Opel в районе 25 километра трассы выехала на встречную полосу и столкнулась с Nissan, под управлением 60-летнего мужчины.
"В результате ДТП медицинская помощь понадобилась обоим водителям, а также трем пассажирам автомобиля Nissan: мужчине 1986 года рождения, женщине 1997 года рождения и девочке 2023 года рождения", - заявили в пресс-службе.
Пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства случившегося выясняются.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
В Омской области в массовом ДТП погиб водитель "Камаза"
27 августа 2025, 14:35
 
ПроисшествияОмская областьОмскОмский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала