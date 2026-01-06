Рейтинг@Mail.ru
06.01.2026

В МИД заявили, что безопасность России после ДСНВ будет обеспечена
06:40 06.01.2026
В МИД заявили, что безопасность России после ДСНВ будет обеспечена
В МИД заявили, что безопасность России после ДСНВ будет обеспечена
В МИД заявили, что безопасность России после ДСНВ будет обеспечена

Здание министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Безопасность России после истечения срока действия российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) будет обеспечена, если не дипломатическими методами, то дополнительными военно-техническими шагами, заявил в интервью РИА Новости директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Олег Постников.
"Подытоживая ответ на ваш вопрос о ДСНВ и дальнейших российских действиях, хотел бы напомнить о заявлениях, ранее сделанных на этот счет президентом Российской Федерации. Мы готовы к развитию событий по любому из возможных сценариев, отталкиваясь от того или иного варианта реакции США на нашу инициативу", - сказал Платников.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
"Безопасность нашей страны будет безусловным образом обеспечена - если не политико-дипломатическими методами, то дополнительными военно-техническими мерами, направленными на поддержание стратегического баланса сил", - сказал он.
В МИД рассказали, когда Россия определится с действиями при истечении ДСНВ
