В МИД заявили, что безопасность России после ДСНВ будет обеспечена

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Безопасность России после истечения срока действия российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) будет обеспечена, если не дипломатическими методами, то дополнительными военно-техническими шагами, заявил в интервью РИА Новости директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Олег Постников.

"Подытоживая ответ на ваш вопрос о ДСНВ и дальнейших российских действиях, хотел бы напомнить о заявлениях, ранее сделанных на этот счет президентом Российской Федерации. Мы готовы к развитию событий по любому из возможных сценариев, отталкиваясь от того или иного варианта реакции США на нашу инициативу", - сказал Платников.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.