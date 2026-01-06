https://ria.ru/20260106/dron-2066595620.html
В Белгородской области мужчина получил ранение из-за атаки дрона на машину
Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль в городе Грайворон Белгородской области, пострадал мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 06.01.2026
В Белгородской области мужчина получил ранение из-за атаки дрона на машину
Гладков: мужчина пострадал при атаке FPV-дрона ВСУ на автомобиль в Грайвороне