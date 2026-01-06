https://ria.ru/20260106/dragmetally-2066554108.html
Россия воспроизводит запасы драгоценных металлов опережающими темпами
2026-01-06T02:57:00+03:00
2026-01-06T02:57:00+03:00
2026-01-06T03:05:00+03:00
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Россия воспроизводит запасы драгоценных металлов темпами, опережающими добычу, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Роснедр Олег Казанов.
"По золоту и серебру мы тоже выходим на воспроизводство запасов относительно добычи. По золоту, например, прирастили 542 тонны запасов, для сравнения добыча в 2024 году была 477,6 тонны ", — сказал он.
По серебру показатель составил 4,4 тысячи тонн запасов при добыче 2,4 тысячи, уточнил собеседник агентства.
«
"Мы восстанавливаем сырьевую базу опережающими темпами", — заключил Казанов.
Как сообщали в ГКЗ, прирост запасов золота в России по итогам 2024 года составил почти 900 тонн, а серебра — 2,8 тысячи тонн.