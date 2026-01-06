Рейтинг@Mail.ru
16:53 06.01.2026
ЕС поддерживает Молдавию из идеологических соображений, заявил Додон
в мире, молдавия, россия, украина, игорь додон, мария захарова, евросоюз, еврокомиссия, мвф
В мире, Молдавия, Россия, Украина, Игорь Додон, Мария Захарова, Евросоюз, Еврокомиссия, МВФ
ЕС поддерживает Молдавию из идеологических соображений, заявил Додон

Женщина с флагом Молдавии у посольства Республики Молдавия в Москве, где проходит голосование на парламентских выбора
Женщина с флагом Молдавии у посольства Республики Молдавия в Москве, где проходит голосование на парламентских выбора. Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 янв - РИА Новости. Евросоюз выделяет деньги правительству Молдавии не ради реформ или помощи гражданам, таким образом он поддерживает удобное для себя правительство партии "Действие и солидарность", считает экс-президент, лидер оппозиционной Соцпартии Игорь Додон.
"За год прямой долг правительства перед Еврокомиссией увеличился более чем в два раза. К тому же, на 2026 год в госбюджете предусмотрено получить почти 1 миллиард долларов, в том числе из Евросоюза почти 700 миллионов или 70%. Предоставляя деньги правительству Молдавии, ЕС просто поддерживает своего сателлита, исходя из сугубо идеологических соображений. Ему плевать на реформы, тем более, на жизнь простых людей", - написал Додон в своем Telegram-канале.
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
ЕС хвалит власти Молдавии за несуществующие успехи, заявил экс-премьер
31 декабря 2025, 17:43
По его словам, раньше финансовое партнерство Молдавия выстраивала с Международным валютным фондом, который осознавал реальную ситуацию в экономике страны. Додон отмечает, что МВФ в рамках своих программ о сотрудничестве ставит во главу угла реальные реформы и в экономике, и в судебной системе, чего не скажешь о Евросоюзе.
"В своих отношениях с Республикой Молдова ЕС исходит не из интересов нашей страны, а прежде всего из собственных интересов, в первую очередь геополитического характера. Однако молдавская политика должна основываться на наших собственных национальных интересах, как это сегодня делают всё больше государств мира", - подчеркнул Додон.
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Молдавские власти начинают понимать, что ЕС ими брезгует, считает эксперт
23 декабря 2025, 18:29
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре 2024 года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
Акция протеста на тракторах в молдавском селе Негурены - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В Молдавии фермеры выехали на протест на тракторах
Вчера, 14:08
 
В миреМолдавияРоссияУкраинаИгорь ДодонМария ЗахароваЕвросоюзЕврокомиссияМВФ
 
 
