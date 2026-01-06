ЕС поддерживает Молдавию из идеологических соображений, заявил Додон

"В своих отношениях с Республикой Молдова ЕС исходит не из интересов нашей страны, а прежде всего из собственных интересов, в первую очередь геополитического характера. Однако молдавская политика должна основываться на наших собственных национальных интересах, как это сегодня делают всё больше государств мира", - подчеркнул Додон.