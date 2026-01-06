Рейтинг@Mail.ru
Оператор дрона ВС России уничтожил до 45 боевиков при освобождении села - РИА Новости, 06.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:06 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/dnr-2066545014.html
Оператор дрона ВС России уничтожил до 45 боевиков при освобождении села
Оператор дрона ВС России уничтожил до 45 боевиков при освобождении села - РИА Новости, 06.01.2026
Оператор дрона ВС России уничтожил до 45 боевиков при освобождении села
Рядовой российских Вооруженных Сил Марсель Галиулин в ходе освобождения одного из населенных пунктов в ДНР уничтожил с помощью беспилотников до 30... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T00:06:00+03:00
2026-01-06T00:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065143183_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_07739aa2462d3f1914f1bbd1c3eb316a.jpg
https://ria.ru/20260105/vsu-2066517666.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Оператор дрона ВС России уничтожил до 45 боевиков при освобождении села

Оператор дрона уничтожил до 45 боевиков ВСУ при освобождении села в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа операторов БПЛА в зоне СВО
Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Рядовой российских Вооруженных Сил Марсель Галиулин в ходе освобождения одного из населенных пунктов в ДНР уничтожил с помощью беспилотников до 30 военнослужащих ВСУ, а затем ликвидировал еще до 15 боевиков, собиравшихся провести контратаку, сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что начальник расчета БПЛА Галиулин выполнял задачу по оказанию огневой поддержки штурмовым подразделениям российских войск, которые освобождали один из населенных пунктов в ДНР.
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
Вчера, 19:46
"В ходе выполнения боевой задачи Марсель лично осуществил свыше 20 вылетов БПЛА для нанесения огневого поражения противнику, находящемуся на опорных пунктах в непосредственной близости от населенного пункта. Осуществляя точные сбросы, рядовой Галиулин уничтожил до 30 человек личного состава противника, что позволило штурмовым подразделениям без потерь захватить опорный пункт", - говорится в сообщении МО РФ.
Отмечается, что после того, как штурмовые подразделения российских войск заняли опорные пункты, начальник расчета БПЛА продолжил вести воздушную разведку. При этом он обнаружил подходящие резервы украинских боевиков, которые собирались провести контратаку и попытаться вернуть утраченные позиции.
"Рядовой Галиулин получил приказ на уничтожение резервов противника. В результате огневого поражения он уничтожил до 15 украинских боевиков и три единицы бронетехники противника", - добавили в МО РФ.
Отмечается, что в результате грамотных действий Галиулина противник понес в живой силе и технике такие потери, что был вынужден отступить. Это позволило штурмовым подразделениям ВС РФ беспрепятственно закрепиться на достигнутых рубежах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
