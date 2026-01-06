Оператор дрона ВС России уничтожил до 45 боевиков при освобождении села

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Рядовой российских Вооруженных Сил Марсель Галиулин в ходе освобождения одного из населенных пунктов в ДНР уничтожил с помощью беспилотников до 30 военнослужащих ВСУ, а затем ликвидировал еще до 15 боевиков, собиравшихся провести контратаку, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что начальник расчета БПЛА Галиулин выполнял задачу по оказанию огневой поддержки штурмовым подразделениям российских войск, которые освобождали один из населенных пунктов в ДНР

"В ходе выполнения боевой задачи Марсель лично осуществил свыше 20 вылетов БПЛА для нанесения огневого поражения противнику, находящемуся на опорных пунктах в непосредственной близости от населенного пункта. Осуществляя точные сбросы, рядовой Галиулин уничтожил до 30 человек личного состава противника, что позволило штурмовым подразделениям без потерь захватить опорный пункт", - говорится в сообщении МО РФ

Отмечается, что после того, как штурмовые подразделения российских войск заняли опорные пункты, начальник расчета БПЛА продолжил вести воздушную разведку. При этом он обнаружил подходящие резервы украинских боевиков, которые собирались провести контратаку и попытаться вернуть утраченные позиции.

"Рядовой Галиулин получил приказ на уничтожение резервов противника. В результате огневого поражения он уничтожил до 15 украинских боевиков и три единицы бронетехники противника", - добавили в МО РФ.