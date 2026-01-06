Рейтинг@Mail.ru
16:01 06.01.2026
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен указал на зависимость Европы после заявления президента США Дональда Трампа о Гренландии.
в мире
гренландия
дональд трамп
сша
гренландия
сша
в мире, гренландия, дональд трамп, сша
В мире, Гренландия, Дональд Трамп, США
Новое заявление Трампа вызвало злость на Западе

Дизен указал на зависимость Европы после заявления Трампа о Гренландии

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен указал на зависимость Европы после заявления президента США Дональда Трампа о Гренландии. Об этом он написал в соцсети X.

"Европа поставила себя в чрезмерную зависимость от США, превратив Россию и Китай во врагов. Сейчас США уже начали грабить Европу", — говорится в публикации.
Послание главы МИД Германии в адрес Трампа вызвало изумление на Западе
Послание главы МИД Германии в адрес Трампа вызвало изумление на Западе
Вчера, 11:07
Заявление о том, что США нужна Гренландия, так как российские и китайские корабли якобы ведут активную деятельность в районе острова, американский президент сделал вскоре после захвата главы Венесуэлы Николаса Мадуро.

Глава Белого дома неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты свободного мира. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над этой территорией.

Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил Трамп, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли из страны на корабле.

Накануне суд в Нью-Йорке завершил первое заседание по делу президента Венесуэлы. Ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов". Мадуро отказался признать вину. Судья обязал политика предстать для слушания перед судом 17 марта.
Высказывание Стубба об атаке США на Венесуэлу вызвало изумление на Западе
Высказывание Стубба об атаке США на Венесуэлу вызвало изумление на Западе
5 января, 09:16
 
В миреГренландияДональд ТрампСША
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
