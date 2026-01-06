Врач рассказал, сколько конфет можно есть детям

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Детям можно съедать не более трех конфет в день, лучше всего давать сладости два-три раза в неделю, рассказал РИА Новости ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Института материнства и детства Пироговского Университета Заур Хатшуков.

"Дети трех-шести лет: одна конфета или одна маленькая печенька в день. Лучше после основного приема пищи, а не между ними. После сладкого желательно прополоскать рот водой. Дети семи-десяти лет: одна-две небольших конфеты в день. Важно не превращать это в систему. Дети старше десяти лет: не более двух-трех конфет в день. Но здесь важнее уже не количество, а формирование у подростка осознанного выбора и понимания последствий", - рассказал врач.

Он подчеркнул, что эти цифры - абсолютный максимум для здорового ребенка, а не ежедневная норма, идеально давать конфеты не каждый день, а два-три раза в неделю.