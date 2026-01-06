Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказал, сколько конфет можно есть детям - РИА Новости, 06.01.2026
04:38 06.01.2026
Врач рассказал, сколько конфет можно есть детям
Врач рассказал, сколько конфет можно есть детям - РИА Новости, 06.01.2026
Врач рассказал, сколько конфет можно есть детям
Детям можно съедать не более трех конфет в день, лучше всего давать сладости два-три раза в неделю, рассказал РИА Новости ассистент кафедры пропедевтики детских
2026-01-06T04:38:00+03:00
2026-01-06T04:38:00+03:00
общество
новый год
здоровье - общество
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
общество, новый год, здоровье - общество
Общество, Новый год, Здоровье - Общество
Врач рассказал, сколько конфет можно есть детям

РИА Новости: детям можно съедать не более трех конфет в день

© Pixabay / Pixabay/ SilviaritaКонфеты
Конфеты - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© Pixabay / Pixabay/ Silviarita
Конфеты. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Детям можно съедать не более трех конфет в день, лучше всего давать сладости два-три раза в неделю, рассказал РИА Новости ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Института материнства и детства Пироговского Университета Заур Хатшуков.
"Дети трех-шести лет: одна конфета или одна маленькая печенька в день. Лучше после основного приема пищи, а не между ними. После сладкого желательно прополоскать рот водой. Дети семи-десяти лет: одна-две небольших конфеты в день. Важно не превращать это в систему. Дети старше десяти лет: не более двух-трех конфет в день. Но здесь важнее уже не количество, а формирование у подростка осознанного выбора и понимания последствий", - рассказал врач.
Он подчеркнул, что эти цифры - абсолютный максимум для здорового ребенка, а не ежедневная норма, идеально давать конфеты не каждый день, а два-три раза в неделю.
"Это не касается детей до трех лет. Им промышленные конфеты не рекомендованы вообще. Источник сладкого вкуса - это фрукты, ягоды, иногда домашнее варенье или пастила в минимальных количествах", - заключил Хатшуков.
ОбществоНовый годЗдоровье - Общество
 
 
