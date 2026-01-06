Рейтинг@Mail.ru
В Минздраве назвали средний возраст рождения первого ребенка
02:32 06.01.2026
В Минздраве назвали средний возраст рождения первого ребенка
В Минздраве назвали средний возраст рождения первого ребенка - РИА Новости, 06.01.2026
В Минздраве назвали средний возраст рождения первого ребенка
Средний возраст, в котором женщины в России рожают первого ребенка, сегодня составляет около 26 лет, сообщила РИА Новости главный внештатный специалист по... РИА Новости, 06.01.2026
общество, россия, здоровье - общество
Общество, Россия, Здоровье - Общество
В Минздраве назвали средний возраст рождения первого ребенка

РИА Новости: средний возраст рождения первого ребенка составляет 26 лет

Беременная женщина
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© Pixabay / StockSnap
Беременная женщина. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Средний возраст, в котором женщины в России рожают первого ребенка, сегодня составляет около 26 лет, сообщила РИА Новости главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина.
"Средний возраст рождения первого ребенка у женщины сегодня составляет около 26 лет", - сказала Долгушина, добавив, что откладывание беременности и родов на более поздний возраст приводит к ухудшению репродуктивного здоровья и увеличивает риск бесплодия.
Специалист Минздрава уточнила, что в России уделяют большое внимание охране репродуктивного здоровья как у детей и подростков, так и у взрослого населения. Так, ежегодно 97% подростков 15-17 лет проходят профилактические медосмотры, при этом заболевания репродуктивной системы выявляются примерно у 4-5% детей.
"С 2024 года стартовало беспрецедентное мероприятие - диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья взрослого населения репродуктивного возраста. За 10 месяцев 2025 года ее прошли почти 13 миллионов граждан, у подавляющего числа которых не выявлено заболеваний репродуктивной системы", - отметила врач.
Долгушина добавила, что распространенность бесплодия у женщин не увеличилась за последние 10 лет, а более частое выявление данного диагноза у женщин по сравнению с мужчинами обусловлено их большей активностью в обращении за профилактической медпомощью.
