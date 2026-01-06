Глава Минобороны Дании хочет усилить военное присутствие в Гренландии

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Глава минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил о намерении усиливать военное присутствие в Гренландии, но при этом уделять еще больше внимания учениям НАТО.

Ранее датский МИД сообщил, что комитет по внешней политике парламента Дании проведет во вторник встречу с участием главы датского министерства иностранных дел Ларса Лёкке Расмуссена и Поульсена по теме отношений королевства с США

"Мы будем усиливать наше военное присутствие в Гренландии , но мы также будем уделять еще больше внимания проведению учений и усилению присутствия НАТО ... В этом вопросе мы вместе с американцами", - сказал журналистам министр обороны Дании, слова которого привел датский телеканал TV2.

Поульсен также указал, что Дания вместе с Гренландией - член НАТО.

Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле . В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Он подчеркнул, что в Копенгагене ожидают полного уважения к территориальной целостности Королевства Дания. Гренландский премьер Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет.

Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая России . Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над островом.