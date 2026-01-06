Рейтинг@Mail.ru
Глава Минобороны Дании хочет усилить военное присутствие в Гренландии - РИА Новости, 06.01.2026
18:22 06.01.2026
Глава Минобороны Дании хочет усилить военное присутствие в Гренландии
в мире
дания
гренландия
сша
ларс лёкке расмуссен
стивен миллер
дональд трамп
нато
дания
гренландия
сша
Глава Минобороны Дании хочет усилить военное присутствие в Гренландии

Глава МО Дании заявил о намерении усиливать военное присутствие в Гренландии

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен
Министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Глава минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил о намерении усиливать военное присутствие в Гренландии, но при этом уделять еще больше внимания учениям НАТО.
Ранее датский МИД сообщил, что комитет по внешней политике парламента Дании проведет во вторник встречу с участием главы датского министерства иностранных дел Ларса Лёкке Расмуссена и Поульсена по теме отношений королевства с США.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Европейские страны выпустили заявление из-за притязаний США на Гренландию
Вчера, 15:14
"Мы будем усиливать наше военное присутствие в Гренландии, но мы также будем уделять еще больше внимания проведению учений и усилению присутствия НАТО... В этом вопросе мы вместе с американцами", - сказал журналистам министр обороны Дании, слова которого привел датский телеканал TV2.
Поульсен также указал, что Дания вместе с Гренландией - член НАТО.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Он подчеркнул, что в Копенгагене ожидают полного уважения к территориальной целостности Королевства Дания. Гренландский премьер Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет.
Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над островом.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Канцлер Германии заявил, что Гренландия принадлежит населяющему ее народу
Вчера, 16:14
 
