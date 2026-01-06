Рейтинг@Mail.ru
СМИ: встреча комитета по внешней политике Дании пройдет в закрытом формате
14:12 06.01.2026
СМИ: встреча комитета по внешней политике Дании пройдет в закрытом формате
в мире
дания
гренландия
сша
ларс лёкке расмуссен
стивен миллер
дональд трамп
В мире, Дания, Гренландия, США, Ларс Лёкке Расмуссен, Стивен Миллер, Дональд Трамп
Дворец Кристиансборг в Копенгагене, где заседает датский парламент
Дворец Кристиансборг в Копенгагене, где заседает датский парламент. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Встреча комитета по внешней политике парламента Дании, посвящённая отношениям с США, пройдёт в закрытом формате, сообщает датский телеканал TV2.
Ранее датский МИД сообщил, что комитет по внешней политике парламента Дании проведёт во вторник встречу с участием глав датских министерств иностранных дел Ларса Лёкке Расмуссена и обороны Троэльса Лунда Поульсена по теме "отношений королевства с США".
"Это необычно, что комитет встретится так поздно. Встреча состоится в особенно надёжном помещении во дворце Кристиансборг вместо обычного помещения комитета, где он обычно проводит заседания. Здесь члены комитета всегда оставляют свои мобильные телефоны снаружи. Им даже не разрешают приносить с собой чашку кофе в особо охраняемое помещение. Там также нет окон", - говорится в сообщении.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и США - близкие союзники. Он подчеркнул, что в Копенгагене ожидают полного уважения к территориальной целостности королевства Дания. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя изображение, заявил, что оно говорит о неуважении, подчеркнув, что никаких причин для паники нет.
Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
