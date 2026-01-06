СМИ: встреча комитета по внешней политике Дании пройдет в закрытом формате

"Это необычно, что комитет встретится так поздно. Встреча состоится в особенно надёжном помещении во дворце Кристиансборг вместо обычного помещения комитета, где он обычно проводит заседания. Здесь члены комитета всегда оставляют свои мобильные телефоны снаружи. Им даже не разрешают приносить с собой чашку кофе в особо охраняемое помещение. Там также нет окон", - говорится в сообщении.