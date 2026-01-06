Главы МИД и Минобороны Дании обсудят отношения королевства с США

"Комитет по внешней политике проведёт встречу во вторник, 6 января 2026 года в 18.00 (20.00 мск - ред.). Министр иностранных дел и министр обороны примут участие от правительства. На повестке дня будет стоять тема отношений королевства с США", - говорится в пресс-релизе МИД Дании.