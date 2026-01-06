Рейтинг@Mail.ru
10:17 06.01.2026
Клишас назвал Данию крикливым карликом
Дания является политическим крикливым карликом, чьи права вряд ли будут учитываться в вопросе Гренландии, считает сенатор РФ Андрей Клишас. РИА Новости, 06.01.2026
в мире, сша, венесуэла, россия, николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, оон, евросоюз, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Россия, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, ООН, Евросоюз, Удары США по Венесуэле
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Дания является политическим крикливым карликом, чьи права вряд ли будут учитываться в вопросе Гренландии, считает сенатор РФ Андрей Клишас.
"Вся территория Гренландии, например, вполне может быть объявлена частью Западного полушария, тем более, что вообще-то это Северная Америка, а никакая не Европа, и правовые основания владеть этой территорией у Дании основаны на том же самом колониальном прошлом, праве сильного, а кто сейчас считает Данию, этого политического крикливого карлика, сильным?" - написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
ЕС отмолчался по поводу атаки США на Венесуэлу, заявил Клишас
3 января, 13:40
Сенатор отметил, что Евросоюзу и Дании, в частности, нужно приготовиться к тому, что, если мир управляется "правилами", а не правом, то эти правила вполне могут быть придуманы без участия Европы - "за что боролись, на то и напоролись".
"Возврат (у США - ред.) к империалистической политике первой четверти XIX века. Европа, со своими "европейскими ценностями" XXI века молчит, про экстренный саммит ЕС пока не слышно", - констатировал политик.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в понедельник во время заседания Совбеза ООН заявил, что Соединенные Штаты своей операцией в Венесуэле придали новый импульс неоколониализму, и Россия поражена циничностью, с которой Вашингтон даже не стремился завуалировать свои подлинные цели в Венесуэле, а именно контроль над ресурсами. Он также отметил, что попытки уйти от принципиальных оценок действий США в Венесуэле от тех, кто требовал от других выполнения устава ООН, выглядят особо лицемерно. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в воскресенье также отметил почти полную тишину со стороны "демократической Европы" на фоне происходящего в Венесуэле и назвал происходящее там "отличным примером миротворчества США". В публикации в соцсети X он также указал на то, что команда президента США Дональда Трампа действует жестко и цинично в продвижении интересов своей страны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Цветные революции более не актуальны — у США новое ноу-хау
Вчера, 08:00
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес, 5 января она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Белый дом усомнился в законности датского контроля над Гренландией
Вчера, 03:29
 
В миреСШАВенесуэлаРоссияНиколас МадуроДональд ТрампСилия ФлоресООНЕвросоюзУдары США по Венесуэле
 
 
