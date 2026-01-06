Глава датских арктических сил заявил, что угрозы для Гренландии нет

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Глава арктического командования вооруженных сил Дании Сёрен Андерсен на фоне очередных притязаний США на Гренландию заявил, что угрозы для острова в настоящее время нет.
Президент США Дональд Трамп после операции в отношении Венесуэлы заявил 4 января в интервью журналу Atlantic, что США нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и РФ. После этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа прекратить угрозы о присоединении Гренландии к Штатам.
"Я думаю, угрозы для Гренландии прямо сейчас нет", - заявил Андерсен в комментарии телеканалу CNN.
Как заявил телеканалу один из датских военных чиновников, военные страны считают, что оборонять остров относительно просто. В частности, благодаря суровому климату, горному рельефу и нехватке инфраструктуры все восточное побережье Гренландии считается фактически неприступным.
"Датские военные чиновники в частном порядке рассказали CNN, что (учебные - ред.) маневры на суше, море и в воздухе на самом деле были организованы для того, чтобы показать Трампу, насколько серьезно она (Дания - ред.) относится к безопасности Гренландии на фоне его неоднократных угроз захватить ее, в надежде убедить его передумать", - говорится в материале телеканала.
Во вторник датский МИД сообщил, что комитет по внешней политике парламента Дании проведёт во вторник встречу с участием глав датских министерств иностранных дел Ларса Лёкке Расмуссена и обороны Троэльса Лунда Поульсена по теме "отношений королевства с США".
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и США - близкие союзники. Он подчеркнул, что в Копенгагене ожидают полного уважения к территориальной целостности королевства Дания. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя изображение, заявил, что оно говорит о неуважении, подчеркнув, что никаких причин для паники нет.
Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.