Глава датских арктических сил заявил, что угрозы для Гренландии нет

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Глава арктического командования вооруженных сил Дании Сёрен Андерсен на фоне очередных притязаний США на Гренландию Глава арктического командования вооруженных сил Дании Сёрен Андерсен на фоне очередных притязаний США на Гренландию заявил , что угрозы для острова в настоящее время нет.

"Я думаю, угрозы для Гренландии прямо сейчас нет", - заявил Андерсен в комментарии телеканалу CNN.

Как заявил телеканалу один из датских военных чиновников, военные страны считают, что оборонять остров относительно просто. В частности, благодаря суровому климату, горному рельефу и нехватке инфраструктуры все восточное побережье Гренландии считается фактически неприступным.

"Датские военные чиновники в частном порядке рассказали CNN, что (учебные - ред.) маневры на суше, море и в воздухе на самом деле были организованы для того, чтобы показать Трампу, насколько серьезно она (Дания - ред.) относится к безопасности Гренландии на фоне его неоднократных угроз захватить ее, в надежде убедить его передумать", - говорится в материале телеканала.

Во вторник датский МИД сообщил, что комитет по внешней политике парламента Дании проведёт во вторник встречу с участием глав датских министерств иностранных дел Ларса Лёкке Расмуссена и обороны Троэльса Лунда Поульсена по теме "отношений королевства с США".

Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и США - близкие союзники. Он подчеркнул, что в Копенгагене ожидают полного уважения к территориальной целостности королевства Дания. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя изображение, заявил, что оно говорит о неуважении, подчеркнув, что никаких причин для паники нет.

Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.