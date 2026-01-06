Рейтинг@Mail.ru
Глава датских арктических сил заявил, что угрозы для Гренландии нет
13:51 06.01.2026
Глава датских арктических сил заявил, что угрозы для Гренландии нет
Глава датских арктических сил заявил, что угрозы для Гренландии нет
Глава датских арктических сил заявил, что угрозы для Гренландии нет
Глава арктического командования вооруженных сил Дании Сёрен Андерсен на фоне очередных притязаний США на Гренландию заявил, что угрозы для острова в настоящее... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T13:51:00+03:00
2026-01-06T13:51:00+03:00
в мире
гренландия
дания
сша
дональд трамп
метте фредериксен
ларс лёкке расмуссен
удары сша по венесуэле
гренландия
дания
сша
в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, метте фредериксен, ларс лёкке расмуссен, удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп, Метте Фредериксен, Ларс Лёкке Расмуссен, Удары США по Венесуэле
Глава датских арктических сил заявил, что угрозы для Гренландии нет

Глава арктических ВС Дании: угрозы для Гренландии в настоящее время нет

© REUTERS / Marko DjuricaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© REUTERS / Marko Djurica
Нуук, Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Глава арктического командования вооруженных сил Дании Сёрен Андерсен на фоне очередных притязаний США на Гренландию заявил, что угрозы для острова в настоящее время нет.
Президент США Дональд Трамп после операции в отношении Венесуэлы заявил 4 января в интервью журналу Atlantic, что США нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и РФ. После этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа прекратить угрозы о присоединении Гренландии к Штатам.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
СМИ: США хотят предложить Гренландии соглашение о свободной ассоциации
Вчера, 12:30
"Я думаю, угрозы для Гренландии прямо сейчас нет", - заявил Андерсен в комментарии телеканалу CNN.
Как заявил телеканалу один из датских военных чиновников, военные страны считают, что оборонять остров относительно просто. В частности, благодаря суровому климату, горному рельефу и нехватке инфраструктуры все восточное побережье Гренландии считается фактически неприступным.
"Датские военные чиновники в частном порядке рассказали CNN, что (учебные - ред.) маневры на суше, море и в воздухе на самом деле были организованы для того, чтобы показать Трампу, насколько серьезно она (Дания - ред.) относится к безопасности Гренландии на фоне его неоднократных угроз захватить ее, в надежде убедить его передумать", - говорится в материале телеканала.
Во вторник датский МИД сообщил, что комитет по внешней политике парламента Дании проведёт во вторник встречу с участием глав датских министерств иностранных дел Ларса Лёкке Расмуссена и обороны Троэльса Лунда Поульсена по теме "отношений королевства с США".
Центр города Копенгаген - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Главы МИД и Минобороны Дании обсудят отношения королевства с США
Вчера, 13:13
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и США - близкие союзники. Он подчеркнул, что в Копенгагене ожидают полного уважения к территориальной целостности королевства Дания. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя изображение, заявил, что оно говорит о неуважении, подчеркнув, что никаких причин для паники нет.
Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
США уже приняли решение по Гренландии, считает глава РФПИ
Вчера, 10:57
 
В миреГренландияДанияСШАДональд ТрампМетте ФредериксенЛарс Лёкке РасмуссенУдары США по Венесуэле
 
 
