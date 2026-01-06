Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Чехии в ближайшее время посетит Киев - РИА Новости, 06.01.2026
19:57 06.01.2026
Глава МИД Чехии в ближайшее время посетит Киев
Глава МИД Чехии Петр Мацинка в ближайшее время посетит Киев, сообщил во вторник портал Novinky со ссылкой на самого министра. РИА Новости, 06.01.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Чешский флаг
Чешский флаг - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Чешский флаг. Архивное фото
ПРАГА, 6 янв – РИА Новости. Глава МИД Чехии Петр Мацинка в ближайшее время посетит Киев, сообщил во вторник портал Novinky со ссылкой на самого министра.
"Министр иностранных дел Петр Мацинка в ближайшее время посетит Украину. Об этом он сообщил во вторник после телефонного разговора со своим украинским коллегой Андреем Сибигой. Украинский министр пригласил Мацинку во время разговора, и Мацинка принял его предложение, это подтвердил в социальной сети Х и сам Сибига", - говорится в сообщении.
Вид на Пражский Град и собор Святого Вита от реки Влтава в Праге - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Глава МИД Чехии встретился с послом Украины
Вчера, 01:35
Днем ранее глава чешского МИД принял посла Украины в Праге Василия Зварыча. Темой обсуждения, как сообщил портал Novinky со ссылкой на Мацинку, кроме прочего, стало отражение настроений части чешского общества. При этом портал подчеркнул, что посол не был вызван в МИД, а состоялась его рабочая встреча с министром.
Ранее Мацинка назвал "неуместным" осуждение украинским послом заявления спикера палаты депутатов Томио Окамуры, который является третьим высшим должностным лицом в Чехии.
В четверг, 1 января, в новогоднем обращении к согражданам, произнесенном в видеоформате в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), спикер Окамура, в частности, заявил, что нельзя за деньги чешских граждан покупать оружие и отправлять его на поддержание "совершенно бессмысленной войны". По словам спикера, выгоду от конфликта получают "западные компании и правительства, а также украинские воры из окружения хунты (Владимира - ред.) Зеленского, которые устанавливают туалеты из золота".
В ответ на это заявление спикера посол Украины Зварыч написал в сети Facebook, что Украина считает высказывания Окамуры его личной позицией. По мнению посла, слова, которые Окамура "осмелился использовать против моих соотечественников и Украины, включая демократически избранное руководство украинского государства, недостойны и совершенно неприемлемы". Посол также выразил надежду, что государственные органы и гражданское общество Чешской республики дадут этим заявлениям оценку, а также оценят, насколько они совместимы с высоким государственным положением, которое занимает Окамура.
Серьезную обеспокоенность в связи с высказываниями Окамуры выразил президент Чехии Петр Павел. В свою очередь, лидеры пяти оппозиционных партий и движений, которые в предыдущие четыре года находились у власти в Чехии, согласно сообщению агентства ЧТК, заявили в пятницу о том, что начали подготовку процедуры голосования в палате депутатов парламента для смещения с поста спикера Окамуры в связи с его резкими высказываниями в адрес Украины и ЕС в новогоднем обращении.
Ранее, 23 декабря минувшего года, Окамура, который является также лидером входящего в состав правящей коалиции движения SPD ("Свобода и прямая демократия"), заявил на пресс-конференции о том, что министр обороны Яромир Зуна не принял приглашение посетить Киев, которое он получил от украинского коллеги. Генерал Зуна выдвинут на пост главы минобороны движением SPD.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Василий Зварыч - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Премьер Чехии обвинил украинского посла в нарушении этикета
5 января, 21:23
 
Заголовок открываемого материала