Глава МИД Чехии встретился с послом Украины

ПРАГА, 6 янв - РИА Новости. Глава МИД Чехии Петр Мацинка встретился в понедельник с послом Украины в Праге Василием Зварычем в связи с его комментариями новогоднего обращения к согражданам спикера палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамуры, сообщил портал Novinky со ссылкой на дипведомство.
"Сегодня я встретился с послом Украины в Чехии Василием Зварычем. Темой встречи, кроме прочего, стало отражение настроений части чешского общества. Встреча прошла в серьезной атмосфере. Завтра (во вторник - ред.) я продолжу эту важную дискуссию в телефонном разговоре с моим украинским коллегой, министром Андреем Сибигой", - приводит портал слова Мацинки после его встречи с послом. При этом портал подчеркнул, что посол не был вызван в МИД, а состоялась его рабочая встреча с министром.
В четверг, 1 января, в новогоднем обращении к согражданам, произнесенном в видеоформате в соцсети Facebook*, спикер Томио Окамура, в частности, заявил, что нельзя за деньги чешских граждан покупать оружие и отправлять его на поддержание "совершенно бессмысленной войны". По словам спикера, выгоду от конфликта получают "западные компании и правительства, а также украинские воры из окружения хунты (Владимира - ред.) Зеленского, которые устанавливают туалеты из золота".
В ответ на это заявление спикера чешского парламента посол Украины Зварыч написал в сети Facebook, что Украина считает высказывания Окамуры его личной позицией. По мнению посла, слова, которые Окамура "осмелился использовать против моих соотечественников и Украины, включая демократически избранное руководство украинского государства, недостойны и совершенно неприемлемы". Посол также выразил надежду, что государственные органы и гражданское общество Чешской республики дадут этим заявлениям оценку, а также оценят, насколько они совместимы с высоким государственным положением, которое занимает Окамура.
Реагируя на возникшую ситуацию, глава МИД Чехии Мацинка назвал "неуместным" осуждение украинским послом заявления спикера палаты депутатов, который является третьим высшим конституционным должностным лицом в Чехии. В свою очередь, чешский премьер Андрей Бабиш заявил в понедельник, что украинский посол, раскритиковав Окамуру, нарушил дипломатический этикет, отметив, что "ему здесь нечему нас учить". Серьезную обеспокоенность в связи с высказываниями Окамуры выразил президент Чехии Петр Павел.
С осуждением заявления Окамуры в пятницу также выступил спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук, а глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Зварыч отреагировал абсолютно правильно и дипломатично.
В свою очередь, лидеры пяти оппозиционных партий и движений, которые в предыдущие четыре года находились у власти в Чехии, согласно сообщению агентства ЧТК, заявили в пятницу о том, что начали подготовку процедуры голосования в палате депутатов парламента для смещения с поста спикера Томио Окамуры в связи с его резкими высказываниями в адрес Украины и ЕС в новогоднем обращении к согражданам 1 января.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.