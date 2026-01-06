Глава МИД Чехии встретился с послом Украины

В ответ на это заявление спикера чешского парламента посол Украины Зварыч написал в сети Facebook, что Украина считает высказывания Окамуры его личной позицией. По мнению посла, слова, которые Окамура "осмелился использовать против моих соотечественников и Украины, включая демократически избранное руководство украинского государства, недостойны и совершенно неприемлемы". Посол также выразил надежду, что государственные органы и гражданское общество Чешской республики дадут этим заявлениям оценку, а также оценят, насколько они совместимы с высоким государственным положением, которое занимает Окамура.