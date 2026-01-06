Чехия не будет выделять средства на боеприпасы для ВСУ, заявил Бабиш

ПРАГА, 6 янв - РИА Новости. Чехия не будет выделять средства из бюджета на инициативу по боеприпасам для ВСУ, но ее могут финансировать другие страны, сообщил по окончании встречи "коалиции желающих" в Париже чешский премьер Андрей Бабиш.
"Правительство Чехии не будет выделять средства из государственного бюджета на инициативу по поставкам боеприпасов для Украины, но инициатива может быть продолжена при условии, что другие государства профинансируют ее... Конечно, все должно быть прозрачно и без коррупции", - сказал Бабиш, слова которого привело агентство ЧТК.
Кроме того, глава правительства назвал некоторые пункты принятой во вторник в Париже декларации неприемлемыми для Чехии. В частности, Чехия, по словам Бабиша, никогда не отправит на Украину своих военнослужащих.
Весной 2024 года руководители Чехии выступили с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артиллерийских снарядов с их последующей поставкой на Украину при финансовом обеспечении данного процесса рядом западных государств. В 2024 году таким образом ВСУ получили 1,5 миллиона артснарядов, в 2025 году - на 300 тысяч снарядов больше. В реализации данной акции республика сотрудничала в основном с Нидерландами и Данией.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.