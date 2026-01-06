Рейтинг@Mail.ru
Чехия не будет выделять средства на боеприпасы для ВСУ, заявил Бабиш - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:14 06.01.2026 (обновлено: 22:26 06.01.2026)
https://ria.ru/20260106/chehija-2066667442.html
Чехия не будет выделять средства на боеприпасы для ВСУ, заявил Бабиш
Чехия не будет выделять средства на боеприпасы для ВСУ, заявил Бабиш - РИА Новости, 06.01.2026
Чехия не будет выделять средства на боеприпасы для ВСУ, заявил Бабиш
Чехия не будет выделять средства из бюджета на инициативу по боеприпасам для ВСУ, но ее могут финансировать другие страны, сообщил по окончании встречи... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T22:14:00+03:00
2026-01-06T22:26:00+03:00
в мире
украина
чехия
париж
андрей бабиш
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047112486_171:273:2731:1713_1920x0_80_0_0_729ae7a062d6034a8bc355184bc21425.jpg
https://ria.ru/20260106/uitkoff-2066668335.html
https://ria.ru/20260106/tusk-2066667004.html
украина
чехия
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047112486_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_8628922160aff13149aec386004e62b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, чехия, париж, андрей бабиш, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Чехия, Париж, Андрей Бабиш, НАТО, Вооруженные силы Украины
Чехия не будет выделять средства на боеприпасы для ВСУ, заявил Бабиш

Бабиш: Чехия не будет выделять средства на инициативу по боеприпасам для ВСУ

© AP Photo / Petr David JosekАндрей Бабиш
Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Андрей Бабиш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПРАГА, 6 янв - РИА Новости. Чехия не будет выделять средства из бюджета на инициативу по боеприпасам для ВСУ, но ее могут финансировать другие страны, сообщил по окончании встречи "коалиции желающих" в Париже чешский премьер Андрей Бабиш.
Делегация США провела в Париже встречи с представителями "коалиции желающих" и киевского режима для продвижения мирных инициатив по Украине.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Переговоры по Украине близки к завершению соглашения, заявил Уиткофф
Вчера, 22:24
"Правительство Чехии не будет выделять средства из государственного бюджета на инициативу по поставкам боеприпасов для Украины, но инициатива может быть продолжена при условии, что другие государства профинансируют ее... Конечно, все должно быть прозрачно и без коррупции", - сказал Бабиш, слова которого привело агентство ЧТК.
Кроме того, глава правительства назвал некоторые пункты принятой во вторник в Париже декларации неприемлемыми для Чехии. В частности, Чехия, по словам Бабиша, никогда не отправит на Украину своих военнослужащих.
Весной 2024 года руководители Чехии выступили с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артиллерийских снарядов с их последующей поставкой на Украину при финансовом обеспечении данного процесса рядом западных государств. В 2024 году таким образом ВСУ получили 1,5 миллиона артснарядов, в 2025 году - на 300 тысяч снарядов больше. В реализации данной акции республика сотрудничала в основном с Нидерландами и Данией.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Польша обеспечит логистическое гарантий безопасности Украины, заявил Туск
Вчера, 22:11
 
В миреУкраинаЧехияПарижАндрей БабишНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала