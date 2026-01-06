МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. "Чебурашка 2" вошел в тройку самых кассовых фильмов российского кинорынка, ЕАИС Фонда кино. "Чебурашка 2" вошел в тройку самых кассовых фильмов российского кинорынка, свидетельствуют данныеФонда кино.

Общие сборы картины приближаются к 3,5 миллиарда рублей: к вечеру 6 января она заработала 3 415 806 664 рубля. "Чебурашка 2" уже обогнал лидера 2025 года — фильм "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича", собравший 3,3 миллиарда рублей.

"Чебурашка 2" уступает пока только первой части, которая в свое время стала абсолютным рекордсменом со сборами 6,7 миллиарда рублей в России , а также комедии "Холоп 2" (3,8 миллиарда рублей).

При этом накануне картина поставила рекорд по скорости кассовых сборов, заработав три миллиарда рублей всего за пять дней.

Продолжение истории о любимом персонаже из ящика с апельсинами не только удерживает лидерство в прокате, но и в разы обходит конкурентов по количеству зрителей. По данным портала kinobusiness.com, картина заняла третье место в международном чарте по кассовым сборам в кинотеатрах после зарубежных картин "Аватар: Пламя и пепел" и "Зверополис 2".

Министр культуры Ольга Любимова в декабре называла "Чебурашку 2" одной из ключевых премьер новогоднего проката. На премьере фильма режиссер Дьяченко призвал зрителей вспомнить о самом дорогом в жизни — семье и отношениях с детьми и родителями.

В семейном блокбастере "Чебурашка 2" к своим ролям вернулись Сергей Гармаш , Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Наталья Щукина. К актерскому ансамблю второй части присоединились Александр и Матвей Лыковы, а также Виктор Добронравов.