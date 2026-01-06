Рейтинг@Mail.ru
Британия хочет сблизить нормативные базы с Евросоюзом, пишут СМИ - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:09 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/britanija-2066659205.html
Британия хочет сблизить нормативные базы с Евросоюзом, пишут СМИ
Британия хочет сблизить нормативные базы с Евросоюзом, пишут СМИ - РИА Новости, 06.01.2026
Британия хочет сблизить нормативные базы с Евросоюзом, пишут СМИ
Правительство Великобритании готовит законопроект, который позволит сблизить нормативные базы страны с Европой и в автоматическом режиме перенимать некоторые... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T20:09:00+03:00
2026-01-06T20:09:00+03:00
в мире
великобритания
европа
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149112/15/1491121577_0:248:5418:3296_1920x0_80_0_0_dcebb45ccf6e3c046fcfd3de97d093b9.jpg
https://ria.ru/20251219/london-2063442078.html
https://ria.ru/20260106/britaniya-2066604657.html
великобритания
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149112/15/1491121577_348:0:5072:3543_1920x0_80_0_0_d5667440fbea7c799df65c09688ff8b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, европа, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Великобритания, Европа, Евросоюз, Еврокомиссия
Британия хочет сблизить нормативные базы с Евросоюзом, пишут СМИ

Politico: Британия готовит проект о синхронизации законодательства с Евросоюзом

© AP Photo / Matt DunhamВид на здание парламента в Лондоне
Вид на здание парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Matt Dunham
Вид на здание парламента в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 6 янв - РИА Новости. Правительство Великобритании готовит законопроект, который позволит сблизить нормативные базы страны с Европой и в автоматическом режиме перенимать некоторые новые законы, принимаемые в Европейском союзе, сообщает издание Politico со ссылкой на источники в британском кабмине.
По информации издания, речь идет о нормативной базе в таких сферах, как фитосанитарные стандарты, благополучие животных, использование пестицидов, рынок электроэнергии и торговля выбросами углекислого газа.
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Лондон не будет использовать активы России для помощи Киеву, пишет FT
19 декабря 2025, 22:28
"Правительство готовит законопроект, который наделит Великобританию всеобъемлющими полномочиями, позволяющими ей синхронизироваться с ЕС по широкому кругу вопросов, чтобы придать юридическую форму сделке о перезагрузке отношений с блоком… Законопроект создаст новые рамки для принятия правительством Великобритании и местными администрациями новых законов ЕС по мере их принятия в Брюсселе", - говорится в сообщении издания.
По данным издания, закон могут принять весной или летом. Как уточняет издание, после этого в Великобритании может возникнуть практика автоматического принятия новых законов Евросоюза в определенных сферах, при этом Соединенное Королевство сохранит за собой право вето.
По сведениям издания, Великобритания все еще ведет переговоры с Европейским союзом о конкретных условиях синхронизации систем торговли квотами на выбросы и интеграции рынков электроэнергии. По словам источников, Соединенное Королевство добивается у интеграционного объединения уступок по ряду вопросов.
В мае 2025 года Великобритания и ЕС заключили соглашение об углублении партнерства в рамках перезагрузки отношений после Brexit. В частности, стороны заключили бессрочное соглашение о фитосанитарных стандартах и сделку по доступу к рыболовецким водам. Взамен Соединенное Королевство подписало ветеринарное соглашение, устранившее препятствия для экспорта сельскохозяйственной и рыбной продукции на европейский рынок, при этом британские власти исключили возможность вступления в таможенный союз с Евросоюзом.
В ноябре 2025 года газета Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов написала, что Европейский союз впервые после Brexit хочет потребовать от Великобритании начать платить структурным фондам интеграционного объединения за доступ к внутреннему рынку, как это делают другие партнеры. Как стало известно в том же месяце, Еврокомиссия запросила, чтобы Соединенное Королевство выплатило сумму от 4 до 6,5 миллиарда евро за доступ к кредитному инструменту SAFE для развития оборонной промышленности, однако британское руководство отказалось это делать.
Флаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
ЕК сопротивляется попыткам Британии облегчить доступ к рынку ЕС, пишет FT
Вчера, 13:08
 
В миреВеликобританияЕвропаЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала