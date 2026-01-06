Британия хочет сблизить нормативные базы с Евросоюзом, пишут СМИ

ЛОНДОН, 6 янв - РИА Новости. Правительство Великобритании готовит законопроект, который позволит сблизить нормативные базы страны с Европой и в автоматическом режиме перенимать некоторые новые законы, принимаемые в Европейском союзе, сообщает издание Politico со ссылкой на источники в британском кабмине.

По информации издания, речь идет о нормативной базе в таких сферах, как фитосанитарные стандарты, благополучие животных, использование пестицидов, рынок электроэнергии и торговля выбросами углекислого газа.

"Правительство готовит законопроект, который наделит Великобританию всеобъемлющими полномочиями, позволяющими ей синхронизироваться с ЕС по широкому кругу вопросов, чтобы придать юридическую форму сделке о перезагрузке отношений с блоком… Законопроект создаст новые рамки для принятия правительством Великобритании и местными администрациями новых законов ЕС по мере их принятия в Брюсселе", - говорится в сообщении издания.

По данным издания, закон могут принять весной или летом. Как уточняет издание, после этого в Великобритании может возникнуть практика автоматического принятия новых законов Евросоюза в определенных сферах, при этом Соединенное Королевство сохранит за собой право вето.

По сведениям издания, Великобритания все еще ведет переговоры с Европейским союзом о конкретных условиях синхронизации систем торговли квотами на выбросы и интеграции рынков электроэнергии. По словам источников, Соединенное Королевство добивается у интеграционного объединения уступок по ряду вопросов.

В мае 2025 года Великобритания и ЕС заключили соглашение об углублении партнерства в рамках перезагрузки отношений после Brexit. В частности, стороны заключили бессрочное соглашение о фитосанитарных стандартах и сделку по доступу к рыболовецким водам. Взамен Соединенное Королевство подписало ветеринарное соглашение, устранившее препятствия для экспорта сельскохозяйственной и рыбной продукции на европейский рынок, при этом британские власти исключили возможность вступления в таможенный союз с Евросоюзом.