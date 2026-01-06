Рейтинг@Mail.ru
В Британии заявили о хрупкости НАТО после ударов по Венесуэле - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:07 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/britanija-2066627971.html
В Британии заявили о хрупкости НАТО после ударов по Венесуэле
В Британии заявили о хрупкости НАТО после ударов по Венесуэле - РИА Новости, 06.01.2026
В Британии заявили о хрупкости НАТО после ударов по Венесуэле
Лидер Консервативной партии Великобритании Кеми Баденок заявила, что Североатлантический альянс становится все более хрупким и обратила внимание на то, что... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T16:07:00+03:00
2026-01-06T16:07:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
великобритания
дональд трамп
николас мадуро
кир стармер
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_0:199:2935:1850_1920x0_80_0_0_2d855da40f07e6be2f62e29857c4a7bc.jpg
https://ria.ru/20260106/oon-2066594347.html
https://ria.ru/20260106/venesuela-2066591227.html
сша
венесуэла
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_782e4749370cc852df0cffc38248bb22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, великобритания, дональд трамп, николас мадуро, кир стармер, нато, оон
В мире, США, Венесуэла, Великобритания, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Кир Стармер, НАТО, ООН
В Британии заявили о хрупкости НАТО после ударов по Венесуэле

Британский политик Баденок: НАТО становится все более хрупким

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 6 янв - РИА Новости. Лидер Консервативной партии Великобритании Кеми Баденок заявила, что Североатлантический альянс становится все более хрупким и обратила внимание на то, что британский премьер-министр Кир Стармер до сих пор не провел переговоры с американским лидером Дональдом Трампом после ударов США в Венесуэле.
"Мы живем во все более опасном мире. Североатлантический союз становится хрупким. Мы хотим быть уверены, что сохраним единство НАТО. Вот почему премьер-министр должен сделать все возможное, чтобы президент Трамп остался за столом переговоров. Что меня беспокоит, так это то, что после событий в Венесуэле Кир Стармер даже не позвонил президенту Трампу. Это шокирует. Когда 40 лет назад США вторглись в Гренаду, они сначала сообщили об этом Великобритании, и (экс-президент США Рональд - ред.) Рейган разговаривал по телефону с (экс-премьером Великобритании - ред.) Маргарет Тэтчер", - сказала Баденок телеканалу Sky News.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В ООН назвали операцию США в Венесуэле подрывающей международное право
Вчера, 11:45
Третьего января Стармер заявил, что пока не обсуждал удары по Венесуэле с Трампом. С тех пор сообщений о переговорах с президентом США не было. Газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что Стармер не был проинформирован об ударах заранее.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес, 5 января она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес перед отправкой в суд в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Эксперт рассказал о последствиях похищения США президента Венесуэлы
Вчера, 11:34
 
В миреСШАВенесуэлаВеликобританияДональд ТрампНиколас МадуроКир СтармерНАТОООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала