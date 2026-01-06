Рейтинг@Mail.ru
В Бишкеке два человека погибли при пожаре в доме престарелых
20:50 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/bishkek-2066661227.html
В Бишкеке два человека погибли при пожаре в доме престарелых
В Бишкеке два человека погибли при пожаре в доме престарелых
Два человека погибли в результате пожара в доме престарелых в столице Киргизии, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе МЧС республики. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T20:50:00+03:00
2026-01-06T20:50:00+03:00
2026
В Бишкеке два человека погибли при пожаре в доме престарелых

В Бишкеке при пожаре в доме престарелых погибли два человека, 15 эвакуированы

Пожар в доме престарелых в Бишкеке
Пожар в доме престарелых в Бишкеке
© МЧС Кыргызской Республики
Пожар в доме престарелых в Бишкеке
БИШКЕК, 6 янв – РИА Новости. Два человека погибли в результате пожара в доме престарелых в столице Киргизии, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе МЧС республики.
"Шестого января в Первомайском районе города Бишкек, на улице Абая, в доме престарелых произошел пожар. В результате пожара погибли два человека, пятнадцать человек были эвакуированы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для ликвидации возгорания привлекли четыре пожарных расчета и создали оперативный штаб. На данный момент пожар полностью потушен.
Как рассказали в МЧС, в 2024 году инспекторы службы пожарного надзора выявили в здании дома престарелых факты несоблюдения требований пожарной безопасности и вынесли соответствующее предупреждение. После повторной проверки, как уточнили в ведомстве, нарушения были полностью устранены. Что стало причиной нынешнего пожара - предстоит установить спецкомиссии.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
