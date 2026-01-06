https://ria.ru/20260106/bishkek-2066661227.html
В Бишкеке два человека погибли при пожаре в доме престарелых
В Бишкеке два человека погибли при пожаре в доме престарелых - РИА Новости, 06.01.2026
В Бишкеке два человека погибли при пожаре в доме престарелых
Два человека погибли в результате пожара в доме престарелых в столице Киргизии, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе МЧС республики. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T20:50:00+03:00
2026-01-06T20:50:00+03:00
2026-01-06T20:50:00+03:00
в мире
киргизия
бишкек
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066660912_0:43:564:360_1920x0_80_0_0_07b198888266386d6cf1e166b04ecaf0.jpg
https://ria.ru/20260106/argentina-2066636303.html
киргизия
бишкек
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066660912_57:0:537:360_1920x0_80_0_0_e3f0c4c7c16a8acfbd75e95a310cdccd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, бишкек
В Бишкеке два человека погибли при пожаре в доме престарелых
В Бишкеке при пожаре в доме престарелых погибли два человека, 15 эвакуированы
БИШКЕК, 6 янв – РИА Новости.
Два человека погибли в результате пожара в доме престарелых в столице Киргизии, сообщили
журналистам во вторник в пресс-службе МЧС республики.
"Шестого января в Первомайском районе города Бишкек
, на улице Абая, в доме престарелых произошел пожар. В результате пожара погибли два человека, пятнадцать человек были эвакуированы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для ликвидации возгорания привлекли четыре пожарных расчета и создали оперативный штаб. На данный момент пожар полностью потушен.
Как рассказали в МЧС, в 2024 году инспекторы службы пожарного надзора выявили в здании дома престарелых факты несоблюдения требований пожарной безопасности и вынесли соответствующее предупреждение. После повторной проверки, как уточнили в ведомстве, нарушения были полностью устранены. Что стало причиной нынешнего пожара - предстоит установить спецкомиссии.