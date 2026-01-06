В Бишкеке два человека погибли при пожаре в доме престарелых

Отмечается, что для ликвидации возгорания привлекли четыре пожарных расчета и создали оперативный штаб. На данный момент пожар полностью потушен.

Как рассказали в МЧС, в 2024 году инспекторы службы пожарного надзора выявили в здании дома престарелых факты несоблюдения требований пожарной безопасности и вынесли соответствующее предупреждение. После повторной проверки, как уточнили в ведомстве, нарушения были полностью устранены. Что стало причиной нынешнего пожара - предстоит установить спецкомиссии.