ПВО сбила шесть украинских дронов над Костромской областью и Удмуртией
ПВО сбила шесть украинских дронов над Костромской областью и Удмуртией - РИА Новости, 06.01.2026
ПВО сбила шесть украинских дронов над Костромской областью и Удмуртией
Дежурные средства российской ПВО сбили с 8.00 до 13.00 мск шесть украинских беспилотников над Костромской областью и Удмуртией, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.01.2026
