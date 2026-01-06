https://ria.ru/20260106/bespilotniki-2066582186.html
В Вологодской области упали шесть украинских беспилотников
В Вологодской области упали шесть украинских беспилотников - РИА Новости, 06.01.2026
В Вологодской области упали шесть украинских беспилотников
Шесть украинских беспилотников упали в Вологодской области, сообщил губернатор Георгий Филимонов. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T10:30:00+03:00
2026-01-06T10:30:00+03:00
2026-01-06T13:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
вологодская область
георгий филимонов
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
вологодская область
Новости
ru-RU
В Вологодской области упали шесть украинских беспилотников
Вологодский губернатор Филимонов сообщил о падении 6 беспилотников в регионе