Рейтинг@Mail.ru
В Вологодской области упали шесть украинских беспилотников - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:30 06.01.2026 (обновлено: 13:06 06.01.2026)
https://ria.ru/20260106/bespilotniki-2066582186.html
В Вологодской области упали шесть украинских беспилотников
В Вологодской области упали шесть украинских беспилотников - РИА Новости, 06.01.2026
В Вологодской области упали шесть украинских беспилотников
Шесть украинских беспилотников упали в Вологодской области, сообщил губернатор Георгий Филимонов. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T10:30:00+03:00
2026-01-06T13:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
вологодская область
георгий филимонов
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
https://ria.ru/20260106/bespilotniki-2066573698.html
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4677ae01718c0a755b021330d6f0d169.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, вологодская область, георгий филимонов, министерство внутренних дел рф (мвд россии), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вологодская область, Георгий Филимонов, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Вологодской области упали шесть украинских беспилотников

Вологодский губернатор Филимонов сообщил о падении 6 беспилотников в регионе

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв - РИА Новости. Шесть украинских беспилотников упали в Вологодской области, сообщил губернатор Георгий Филимонов.
"Сегодня ночью в дежурную часть УМВД России по Вологодской области поступила информация о том, что произошло падение шести БПЛА на территории региона", — написал он в своем Telegram-канале.
По данным ЕДДС никто не пострадал.
Силы ПВО за ночь уничтожили 129 украинских беспилотников. А всего за сутки — 360 дронов, две управляемые авиабомбы и два снаряда РСЗО HIMARS.
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Новгородский губернатор поблагодарил военных, сбивших украинские БПЛА
Вчера, 08:57
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВологодская областьГеоргий ФилимоновМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала