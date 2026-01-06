Рейтинг@Mail.ru
Гладков рассказал об атаках дронов ВСУ на Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 06.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 06.01.2026
Гладков рассказал об атаках дронов ВСУ на Белгородскую область за сутки
Более 130 украинских беспилотников были сбиты и подавлены над Белгородской областью за прошедшие сутки, сообщает глава Вячеслав Гладков. РИА Новости, 06.01.2026
Гладков рассказал об атаках дронов ВСУ на Белгородскую область за сутки

Гладков: 190 БПЛА за сутки атаковали 51 населенный пункт Белгородской области

БЕЛГОРОД, 6 янв - РИА Новости. Более 130 украинских беспилотников были сбиты и подавлены над Белгородской областью за прошедшие сутки, сообщает глава Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 51 населенный пункт попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 19 снарядов и зафиксированы атаки 190 беспилотников, из них 134 БПЛА были сбиты и подавлены. Три мирных жителя погибли, шесть получили ранения различной степени тяжести. За отчетный период различные повреждения выявлены в 17 частных домовладениях, двух объектах инфраструктуры, предприятии и 18 транспортных средствах.
"В Волоконовском округе по посёлку Пятницкое, сёлам Грушевка и Нижние Лубянки нанесены удары с помощью 6 беспилотников, 2 из которых сбиты. В посёлке Пятницкое в результате атаки FPV-дрона ранена 6-летняя девочка. Она госпитализирована… В Шебекинском округе город Шебекино, сёла Безлюдовка, Белянка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, Сурково, Титовка и хутор Саввин атакованы 30 беспилотниками, 20 из которых сбиты и подавлены. В селе Белянка от ударов дронов погиб один мужчина и ранены двое", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский и Борисовский округа атакованы 47 беспилотниками, 41 из которых сбит и подавлен, за медпомощью обратился мужчина, получивший баротравму в результате атаки беспилотника на коммерческий объект 4 января.
По данным главы области, над Белгородом, Алексеевским, Губкинским, Ивнянским, Корочанским, Прохоровским, Ракитянским и Яковлевским округами сбиты 48 беспилотников, Валуйский и Краснояружский округа подверглись атакам 32 дронов, из которых 15 подавлены и сбиты, ранен мужчина. По Грайворонскому округу выпущено 19 боеприпасов и совершены атаки 27 БПЛА, 8 из которых сбиты, двое мужчин погибли, 17-летний юноша госпитализирован в детскую областную больницу, уточнил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
