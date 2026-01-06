https://ria.ru/20260106/belgorod-2066604069.html
Над Белгородом и Белгородским округом сработала система ПВО
Над Белгородом и Белгородским округом сработала система ПВО
Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским округом, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 06.01.2026
