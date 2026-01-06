Рейтинг@Mail.ru
Над Белгородом и Белгородским округом сработала система ПВО - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:58 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/belgorod-2066604069.html
Над Белгородом и Белгородским округом сработала система ПВО
Над Белгородом и Белгородским округом сработала система ПВО - РИА Новости, 06.01.2026
Над Белгородом и Белгородским округом сработала система ПВО
Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским округом, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T12:58:00+03:00
2026-01-06T12:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгород
вячеслав гладков
белгородская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782384112_0:280:3002:1969_1920x0_80_0_0_1d95708840205d3c9658c0a7f98ee4e5.jpg
https://ria.ru/20260106/belgorodskaya-2066597591.html
белгород
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782384112_244:0:2973:2047_1920x0_80_0_0_305f4ee058feacf9e2ea6f97abb8f7a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, вячеслав гладков, белгородская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Безопасность
Над Белгородом и Белгородским округом сработала система ПВО

Гладков: система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским округом

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса
Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 6 янв - РИА Новости. Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским округом, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"Над Белгородом и Белгородским округом сработала наша система ПВО. Пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что информация о последствиях уточняется.
Ранее во вторник на территории Белгорода и Белгородского округа была объявлена ракетная опасность, она продлилась 14 минут.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Гладков рассказал об атаках дронов ВСУ на Белгородскую область за сутки
Вчера, 12:06
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородВячеслав ГладковБелгородская областьБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала