Бельгия заявила о готовности участвовать в силах "коалиции желающих"
23:00 06.01.2026
Бельгия заявила о готовности участвовать в силах "коалиции желающих"
Бельгия заявила о готовности участвовать в силах "коалиции желающих" - РИА Новости, 06.01.2026
Бельгия заявила о готовности участвовать в силах "коалиции желающих"
Бельгия заявила о готовности участвовать в силах "коалиции желающих" в случае заключения мирного соглашения, заявил премьер-министр королевства Барт де Вевер в... РИА Новости, 06.01.2026
в мире, бельгия
В мире, Бельгия
Бельгия заявила о готовности участвовать в силах "коалиции желающих"

Бельгия готова участвовать в силах "коалиции желающих" при заключении мира

Флаг Бельгии. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 янв - РИА Новости. Бельгия заявила о готовности участвовать в силах "коалиции желающих" в случае заключения мирного соглашения, заявил премьер-министр королевства Барт де Вевер в эфире телеканала VRT.
"Бельгия предложила задействовать в случае достижения мирного соглашения возможности своих сухопутных, морских и воздушных сил", - сказал он.
Бельгийский премьер пояснил, что использование сухопутных возможностей будет заключаться, в частности, в подготовке украинских военных.
Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Фридрих Мерц на встрече Коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Коалиция желающих договорилась о продолжении военной поддержки Украины
В миреБельгия
 
 
