https://ria.ru/20260106/belgiya-2066671409.html
Бельгия заявила о готовности участвовать в силах "коалиции желающих"
Бельгия заявила о готовности участвовать в силах "коалиции желающих" - РИА Новости, 06.01.2026
Бельгия заявила о готовности участвовать в силах "коалиции желающих"
Бельгия заявила о готовности участвовать в силах "коалиции желающих" в случае заключения мирного соглашения, заявил премьер-министр королевства Барт де Вевер в... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T23:00:00+03:00
2026-01-06T23:00:00+03:00
2026-01-06T23:02:00+03:00
в мире
бельгия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147878/18/1478781807_0:125:3225:1939_1920x0_80_0_0_bff4114dc157d4a85f203a79860c1630.jpg
https://ria.ru/20260106/koalitsija-2066670181.html
бельгия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147878/18/1478781807_494:0:3225:2048_1920x0_80_0_0_9ca0ca2c17384020cc47518f5eb6354a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бельгия
Бельгия заявила о готовности участвовать в силах "коалиции желающих"
Бельгия готова участвовать в силах "коалиции желающих" при заключении мира