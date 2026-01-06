Грозивший "стереть Москву" глава МО Бельгии отчитался о призыве

БРЮССЕЛЬ, 6 янв - РИА Новости. Скандально известный своими угрозами "стереть Москву с карты мира" глава минобороны Бельгии Тео Франкен отчитался о ходе добровольной призывной кампании на годичную военную службу, на которую на данный момент зарегистрировались 1566 человек, из них 19% составили женщины.
Франкен опубликовал соответствующие цифры в сети X. Он пояснил, что на службу записались "578 франкоязычных (F) и 988 нидерландоязычных (N), всего: 1566 человек, 19% зарегистрировавшихся - женщины".
Такие цифры могут свидетельствовать о не очень активном начале кампании по набору на годичную военную службу в королевстве, стартующую в сентябре, несмотря на обещанные реформы, значительное увеличение финансирования и рекламу.
В конце прошлого года Франкен, известный своими скандальными заявлениями и поведением, в интервью фламандскому изданию HUMO обещал "стереть Москву с карты мира" в случае, якобы, "российских ракетных ударов по Брюсселю". Позднее он попытался оправдаться, опубликовав в сети Instagram* (признана экстремистской, запрещена на территории РФ) пост с песней американской певицы Селены Гомес Calm Down (Успокойся) и заверениями, что НАТО не хочет войны с Россией.
Посольство России в Бельгии, комментируя интервью Франкена, ранее назвало такие заявления "вызывающими и безответственными".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.