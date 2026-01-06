https://ria.ru/20260106/ataka-2066571953.html
В Брянской области два человека пострадали при атаке дронов ВСУ
В Брянской области два человека пострадали при атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 06.01.2026
В Брянской области два человека пострадали при атаке дронов ВСУ
Два водителя агропредприятия пострадали в результате атаки дронов-камикадзе по легковому автомобилю и кормовозу в Севском районе Брянской области, они... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T08:20:00+03:00
2026-01-06T08:20:00+03:00
2026-01-06T08:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
севский район
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
севский район
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севский район, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Севский район, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянской области два человека пострадали при атаке дронов ВСУ
Два водителя агропредприятия пострадали при атаке дронов ВСУ на Брянскую область