В Курской области при атаке дрона пострадал настоятель храма

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов ранен в Курской области в результате атаки дрона, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"В результате атаки FPV-дрона ранен настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов. Удар произошел в районе Дома народного творчества в Судже. Предварительно, у отца Евгения слепые осколочные ранения лица и левой ноги. Ему оказана первая медицинская помощь. Врачи сделают всё возможное для его поправки", - написал Хинштейн в Telegram-канале.
По словам губернатора, отец Евгений в августе укрывал и вывозил суджанцев, организовывал доставку и выдачу гуманитарной помощи. Кроме того, он продолжал выезжать в приграничье с волонтерскими и духовными миссиями, "окормляя (во всех смыслах) вернувшихся туда людей".
"Прошлой весной он уже был ранен в ходе такого выезда. Я не раз просил его воздержаться от риска: но безуспешно. Батюшку не переделать. Дай Бог, чтобы он скорее встал на ноги!" - добавил Хинштейн.
