В Курской области при атаке дрона пострадал настоятель храма

По словам губернатора, отец Евгений в августе укрывал и вывозил суджанцев, организовывал доставку и выдачу гуманитарной помощи. Кроме того, он продолжал выезжать в приграничье с волонтерскими и духовными миссиями, "окормляя (во всех смыслах) вернувшихся туда людей".

"Прошлой весной он уже был ранен в ходе такого выезда. Я не раз просил его воздержаться от риска: но безуспешно. Батюшку не переделать. Дай Бог, чтобы он скорее встал на ноги!" - добавил Хинштейн.