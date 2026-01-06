Рейтинг@Mail.ru
В Аргентине два человека погибли при пожаре в доме престарелых
17:14 06.01.2026
В Аргентине два человека погибли при пожаре в доме престарелых
В Аргентине два человека погибли при пожаре в доме престарелых
Два человека погибли и 37 пострадали в результате пожара в доме престарелых в городе Олаваррия в аргентинской провинции Буэнос-Айрес, сообщил новостной портал... РИА Новости, 06.01.2026
в мире
аргентина
буэнос-айрес (провинция)
аргентина
буэнос-айрес (провинция)
2026
Новости
в мире, аргентина, буэнос-айрес (провинция)
В мире, Аргентина, Буэнос-Айрес (провинция)
В Аргентине два человека погибли при пожаре в доме престарелых

В Аргентине при пожаре в доме престарелых погибли два человека, 37 пострадали

© Фото : соцсетиПожар в доме престарелых в городе Олаваррия в аргентинской провинции Буэнос-Айрес
Пожар в доме престарелых в городе Олаваррия в аргентинской провинции Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© Фото : соцсети
Пожар в доме престарелых в городе Олаваррия в аргентинской провинции Буэнос-Айрес
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 янв - РИА Новости. Два человека погибли и 37 пострадали в результате пожара в доме престарелых в городе Олаваррия в аргентинской провинции Буэнос-Айрес, сообщил новостной портал Infobae.
"Дом престарелых в городе Олаваррия сильно поврежден в результате пожара, погибли два человека, по меньшей мере 37 пострадали", - отметило СМИ.
Пострадали трое пожарных, один из них находится в отделении интенсивной терапии.
Предварительно, причиной трагедии могли стать неполадки с вентилятором.
В Аргентине сейчас лето, во многих регионах наблюдается сильная жара.
В миреАргентинаБуэнос-Айрес (провинция)
 
 
