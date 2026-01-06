https://ria.ru/20260106/argentina-2066636303.html
В Аргентине два человека погибли при пожаре в доме престарелых
В Аргентине два человека погибли при пожаре в доме престарелых - РИА Новости, 06.01.2026
В Аргентине два человека погибли при пожаре в доме престарелых
Два человека погибли и 37 пострадали в результате пожара в доме престарелых в городе Олаваррия в аргентинской провинции Буэнос-Айрес, сообщил новостной портал... РИА Новости, 06.01.2026
в мире
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Аргентине два человека погибли при пожаре в доме престарелых
