СМИ: неизвестный выиграл 400 тысяч долларов из-за ареста Мадуро

"Ставки на Polymarket, популярной криптовалютной платформе, принесли трейдеру более 400 000 долларов, что в 12 раз превысило его вложения, и усилило подозрения, что кто-то использовал конфиденциальную информацию о секретной американской операции для быстрого получения прибыли" — говорится в публикации.

Издание также указало, что основатель Polysights, стартапа, который предоставляет аналитические инструменты для трейдеров Polymarket, считает, что высокая концентрация ставок на недавно созданном аккаунте в условиях отсутствия новостей, которые указывали бы на скорый арест Мадуро, говорит о возможном наличии инсайдера.