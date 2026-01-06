Рейтинг@Mail.ru
СМИ: неизвестный выиграл 400 тысяч долларов из-за ареста Мадуро
17:01 06.01.2026
СМИ: неизвестный выиграл 400 тысяч долларов из-за ареста Мадуро
СМИ: неизвестный выиграл 400 тысяч долларов из-за ареста Мадуро - РИА Новости, 06.01.2026
СМИ: неизвестный выиграл 400 тысяч долларов из-за ареста Мадуро
Неизвестный трейдер заработал более 400 тысяч долларов, сделав ставку на смещение Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы, пишет Wall Street Journal.
СМИ: неизвестный выиграл 400 тысяч долларов из-за ареста Мадуро

WSJ: трейдер заработал 400 тысяч долларов на операции США в Венесуэле

© REUTERS / ADAM GRAYЗахваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© REUTERS / ADAM GRAY
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Неизвестный трейдер заработал более 400 тысяч долларов, сделав ставку на смещение Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы, пишет Wall Street Journal.
"Ставки на Polymarket, популярной криптовалютной платформе, принесли трейдеру более 400 000 долларов, что в 12 раз превысило его вложения, и усилило подозрения, что кто-то использовал конфиденциальную информацию о секретной американской операции для быстрого получения прибыли" — говорится в публикации.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В Британии заявили о хрупкости НАТО после ударов по Венесуэле
Вчера, 16:07
Отмечается, что аккаунт был создан в прошлом месяце, трейдер использовал имя пользователя по умолчанию, состоящее из адреса блокчейна — длинной последовательности цифр и букв — и делал ставки на контракты, которые приносили прибыль в случае, если Мадуро перестанет быть лидером Венесуэлы до 31 января 2026 года. Цена таких контрактов составляла всего 8 центов, пишет WSJ.
Подчеркивается, что более половины от общей суммы ставок трейдер сделал вечером накануне атаки. Кроме того, по данным издания, пользователь удвоил ставки менее чем за пять часов до вторжения США.
Издание также указало, что основатель Polysights, стартапа, который предоставляет аналитические инструменты для трейдеров Polymarket, считает, что высокая концентрация ставок на недавно созданном аккаунте в условиях отсутствия новостей, которые указывали бы на скорый арест Мадуро, говорит о возможном наличии инсайдера.
В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил глава Белого дома, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны. Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.

В Венесуэле, где врио главы государства стала вице-президент Делси Родригес, назвали целью нападения США получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес перед отправкой в суд в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Эксперт рассказал о последствиях похищения США президента Венесуэлы
Вчера, 11:34
 
В миреВенесуэлаКаракасСШАПамела БондиНиколас МадуроООНУдары США по ВенесуэлеДелси Родригес
 
 
